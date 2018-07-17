Trabzonspor savunmasında büyük kriz yaşıyor. Durica ve Uğur Demirok ile yollarını ayırdıktan sonra bu bölgeye transfer hedefleyen ve İranlı Hosseini ile anlaşmak üzere olan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Bursaspor’un Brezilyalı stoperi Titi’yi de renklerine katmak üzere harekete geçti. Bursaspor'la bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Titi’ye karşılık Timsah, Olcay Şahan'ı istedi. Trabzon'un bu teklifi değerlendirmeye aldığı öğrenilirken, Olcay’ın Bordo-Mavili kulüpten yıllık 1 milyon 600 bin Euro kazanması Bursasporlular tarafından çok bulundu. Yeşil-Beyazlılar'la görüşmelerin devam ettiği belirtilirken, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’da mutluğu olduğunu bordo-mavili yönetime ilettiği ve gitmek istemediğini söylediği de ayrıca öğrenildi.

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