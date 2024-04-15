Trabzonsporun forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını kaybetti

Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.