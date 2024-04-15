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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonsporun forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını kaybetti - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonsporun forma tanıtımında yer alan lösemi hastası Hicran, hayatını kaybetti

        Trabzonspor'un 2020-2021 sezonu çubuklu formasının tanıtımı için hazırlanan videoda yer alan Hicran Yıldız, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 16:20 Güncelleme: 15.04.2024 - 16:22
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        Lösemi hastası Hicran'dan üzücü haber
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        Lösemi ve kas hastalığı nedeniyle uzun süredir yaşamını yatağa bağlı sürdüren 18 yaşındaki Hicran, durumunun ağırlaşması üzerine dün akşam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Bordo-mavili kulüp tarafından "Hicran'ımız melek oldu" başlığıyla yayımlanan mesajda, "2020-2021 sezonu forma tanıtım filmimizde rol alan Hicran Yıldız'ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Hicran'ımıza Allah'tan rahmet, ailesine, akrabalarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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