Haseki Hastanesi’ne çıkan yoğun trafiğin olduğu Aksaray Dr. Adnan Adıvar Caddesi'nde hasta transferi hemen dikkat çekiyor. Tedavi olmaya gelen hastalar bu yoldan bazen sedye ile bazen tekerlekli sandalye ile taşınıyor hastanenin bir binasından diğer binasına. Karşıdan karşıya geçişlerde başlarına bir şey gelmezse hastalar sağ salim doktorun kapısını çalabiliyor.

AKSARAY TRAFİĞİNDEN GEÇEN HASTA TRANSFERİ

İstanbul’un hasta yükünü en fazla kaldıran hastanelerinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ne çıkan işlek caddede sedyeli ve tekerlekli sandalyeli trafik... Bu cümleyi yanlış okumadınız. İstanbul’un göbeği Aksaray’da Dr. Adnan Adıvar Caddesi üzerinde bulunan Haseki Hastanesi’ne gelen hastalar tedavi hizmeti alabilmek için iki bina arasında bazen sedyeyle, bazen de tekerlekli sandalyeyle taşınıyor. Bu transfer sırasında Eminönü-Cerrahpaşa otobüsleri ile dolmuşların geçtiği Aksaray’ın yoğun trafiğine girilmek zorunda.

NEREDE KALDI YAYAYA ÖNCELİK! SEDYEDEKİ HASTAYA BİLE YOL VERİLMİYOR

Her gün ezilme tehlikesiyle burun buruna olan hastalar bu kısa ama tehlikeli yolculuklarında başlarına bir şey gelmezse bir binadan diğerine yani poliklinik ya da yatışların yapıldığı ana binaya geçebiliyorlar. Bu geçişlerinde yanlarında ya hasta bakıcı ya da yakınları oluyor. Üstelik bu yolu kullanan yayaların da can güvenliği tehlikede. Araç ve insan trafiğinin son derece yoğun olduğu Dr. Adnan Adıvar Caddesi’ndeki seyyar satıcılar, müşteri bekleyen taksi ve dolmuşlar, acil hasta taşıyan ambulanslar tekerlekli sandalye ya da sedye üzerinde taşınan hastaların hayatını riske sokuyor. Çoğu zaman da yolun ortasından geçirilen hastaları görmelerine rağmen araçlar hastalara geçiş önceliği vermiyor.

HASTANE KAPISINDA SEYYAR SATICI, TAKSİ, OTOBÜS...

Peki ya engelli hastalar? Hastanenin önündeki kaos poliklinik binasındaki engelliler girişinin tam önünde yaşanıyor. Bu cadde de ne trafik ışığı, ne trafik polisi ya da yaya yolu var. İşte bu durum sedye üzerinde taşınan hastalar kadar özellikle bir başına hastaneye gelen engellileri de tehlikeye atıyor. Yani engelliler için engeller daha yoldayken başlıyor. Hastaların geçiş güzergahında kaosu artıran başka sebepler de var. Hastane girişindeki seyyar satıcı, yolcu indirip bindiren taksi ve dolmuşlar, acile yanaşan ambulanslar gibi. Hastalar ve yayalar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan bu tehlikeli caddeyle ilgili acil önlem alınsın istiyor.