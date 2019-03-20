- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Haseki Hastanesi’ne çıkan yoğun trafiğin olduğu Aksaray Dr. Adnan Adıvar Caddesi'nde hasta transferi hemen dikkat çekiyor. Tedavi olmaya gelen hastalar bu yoldan bazen sedye ile bazen tekerlekli sandalye ile taşınıyor hastanenin bir binasından diğer binasına. Karşıdan karşıya geçişlerde başlarına bir şey gelmezse hastalar sağ salim doktorun kapısını çalabiliyor.
AKSARAY TRAFİĞİNDEN GEÇEN HASTA TRANSFERİ
İstanbul’un hasta yükünü en fazla kaldıran hastanelerinden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘ne çıkan işlek caddede sedyeli ve tekerlekli sandalyeli trafik... Bu cümleyi yanlış okumadınız. İstanbul’un göbeği Aksaray’da Dr. Adnan Adıvar Caddesi üzerinde bulunan Haseki Hastanesi’ne gelen hastalar tedavi hizmeti alabilmek için iki bina arasında bazen sedyeyle, bazen de tekerlekli sandalyeyle taşınıyor. Bu transfer sırasında Eminönü-Cerrahpaşa otobüsleri ile dolmuşların geçtiği Aksaray’ın yoğun trafiğine girilmek zorunda.
NEREDE KALDI YAYAYA ÖNCELİK! SEDYEDEKİ HASTAYA BİLE YOL VERİLMİYOR
Her gün ezilme tehlikesiyle burun buruna olan hastalar bu kısa ama tehlikeli yolculuklarında başlarına bir şey gelmezse bir binadan diğerine yani poliklinik ya da yatışların yapıldığı ana binaya geçebiliyorlar. Bu geçişlerinde yanlarında ya hasta bakıcı ya da yakınları oluyor. Üstelik bu yolu kullanan yayaların da can güvenliği tehlikede. Araç ve insan trafiğinin son derece yoğun olduğu Dr. Adnan Adıvar Caddesi’ndeki seyyar satıcılar, müşteri bekleyen taksi ve dolmuşlar, acil hasta taşıyan ambulanslar tekerlekli sandalye ya da sedye üzerinde taşınan hastaların hayatını riske sokuyor. Çoğu zaman da yolun ortasından geçirilen hastaları görmelerine rağmen araçlar hastalara geçiş önceliği vermiyor.
HASTANE KAPISINDA SEYYAR SATICI, TAKSİ, OTOBÜS...
Peki ya engelli hastalar? Hastanenin önündeki kaos poliklinik binasındaki engelliler girişinin tam önünde yaşanıyor. Bu cadde de ne trafik ışığı, ne trafik polisi ya da yaya yolu var. İşte bu durum sedye üzerinde taşınan hastalar kadar özellikle bir başına hastaneye gelen engellileri de tehlikeye atıyor. Yani engelliler için engeller daha yoldayken başlıyor. Hastaların geçiş güzergahında kaosu artıran başka sebepler de var. Hastane girişindeki seyyar satıcı, yolcu indirip bindiren taksi ve dolmuşlar, acile yanaşan ambulanslar gibi. Hastalar ve yayalar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çıkan bu tehlikeli caddeyle ilgili acil önlem alınsın istiyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.