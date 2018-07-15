Hatay'ın merkez ilçesi Antakya’da bulunan İl Jandarma Kavşağında 2 otomobil birbirine girdi. Kazada 2 araç hurdaya dönerken içlerinde bulunan 5 kişi sağ çıkarıldı. İHA'nın haberine göre olay gece saat 02.00 saatlerinde meydana geldi. İçerisinde 32 yaşındaki Eşref Y.’nin bulunduğu 31 RM 252 plakalı otomobille, Süleyman U.’nun kullandığı 31 RAF 31 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazanın etkisiyle yaklaşık 80 metre savrulan ve hurdaya dönen otomobilin içerisinden sağ çıkarılan Eşref Y., önce Özel Defne Hastanesine ardından da Hatay Yeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtilen 32 yaşındaki Eşref Y.’nin tedavisinin devam ettiği ifade edildi. 31 RAF 31 plakalı otomobil sürücüsü Süleyman U. sıkıştığı araçtan çıkarılarak Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobilde bulunan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U. araçtan çıkarılarak Özel Akademi Hastanesine kaldırıldı. Sıkıştığı otomobilden kurtarılan Süleyman U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Büşra A., Vahide S. ve Tuğba U.’nun da sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Trafik ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Uzun süre tek şeride düşen trafik araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.