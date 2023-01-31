Kadıköy'de otomobil sürücüsü seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı. Trafikte tehlikeye neden olan hareketi sonrası sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre sürücü otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine de otomobilini sürdü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.