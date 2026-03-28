        Haberler Gündem Güncel Trafikte görünür olmak için pedal çevirdiler | Son dakika haberleri

        Samsun'da bisikletliler trafikte görünür olmak için pedal çevirdi

        Samsun'da bir araya gelen bisikletliler, trafikte karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Trafikte görünür olmak için pedal çevirdiler

        Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı İskelesi'nde toplanan bisikletliler, İlkadım ilçesine bisiklet sürerek Saathane Meydanı'ndaki grupla birleşti. Grup, daha sonra yeniden Atakum ilçesine kadar pedal çevirdi.

        Grup üyelerinden Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, bisikletlilerin toplu halde sürüş yaparak trafikte görünürlük kazanmak, daha güvenli, daha adil ulaşım talebini görünür kılmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Etkinliğin dünyanın 317 farklı kentinde her ayın son cumartesi günü düzenlendiğini belirten Güner, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'in ardından Samsun'da da farkındalık sürüşlerini her ay gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Bisikletliler, sürüş sırasında bisikletlerine "Trafik sorununu bisiklet çözecek", "Arabadan in bisiklete bin", "Şeridi paylaşmak medeniyettir", "Trafikte biz de varız" ve "Beni de ailem bekliyor" yazılı pankartlar astı.

