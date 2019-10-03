Habetürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre olay 24 Eylül Salı günü saat 02.00 sıralarında Sarıyer İlçesi Seyrantepe TEM Oto Yolu Sarıyer dönüşü mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki iki araç şoförü yol verme tartışması nedeniyle araçlarını birbirlerinin üzerine sürdü. Olaya iki sürücünün aracında bulunan arkadaşları da karıştı.

Akaryakıt istasyonuna giren iki grup arasındaki tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Arbede sırasında 5 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis görüntülerden şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit etti. Kavgaya karıştıkları belirlenen Ersin V. (27),İsmail A. (23),Murat Cihan A. (20),Ali Rıza A. (24),Murat Gül A. (27) ve İpek A. (22) gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İsmail A. ve Murat Cihan A. isimli şüphelilerin üst aramasında olayda kullanılan iki tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden İpek A., işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ersin V. ve Ali Rıza A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. İsmail A., Murat Cihan A. ve Murat Gül A. isimli diğer üç şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAVGA ANI KAMERALARA YANSIDI

Benzin istasyonunun market kısmında kaydedilen görüntüler dehşete düşürdü. Görüntülerde kavga eden şahıslar benzin istasyonunun market kısmına giriyor. Burada devam eden kavgada iki şahsın elindeki silah dikkat çekiyor. Kavga sırasında büyük panik yaşayan market çalışanları ise dışarı kaçıyor.