Sürüş Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, trafikte makas atan, drift yapan, yakın takipte bulunan sürücülere karşı yapılabilecekleri anlattı.

Beşiktaş'ta makas terörü sonrası 3'ü çocuk 4 kişinin ölmesi ve 10 kişinin de yaralanmasına neden olan kaza sonrası Genim, Habertürk TV'de trafik magandalarına karşı alınabilecek önlemleri anlattı.

Türkiye'de otomobilin henüz 25 yıllık bir geçmişi olduğunu vurgulayan Genim, "Henüz otomobilin ne kadar riskli bir araç olduğunu fark etmiş değiliz" dedi.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlara dikkat çeken Ethem Genim, "Son dönemlerde sosyal medya üzerinden yapılan görsel paylaşımlar drift, makas atma gibi hareketler riskli hareketler. Agresif sürüş kapsamına giriyor. Gençleri tetikliyor. Bu sürüş şekli çevre yollarında, bölünmüş yollarda, trafiğin az yoğun olduğu saatlerde iki araçla yapılıyor. Önceki şov yapıyor, arkadaki kaydediyor. Gençler bu riskleri alarak araç kullanınca böyle olaylar gerçekleşiyor" dedi.

MAKASÇILARA KARŞI NE YAPILMALI?

Ethem Genim, trafikte tehlikeli şekilde araç kullananlara karşı alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı:

"Eğitimlerimizde, trafik düzenini bozan sürücü varsa, yakın takip yapıyorsa en uygun yerde çekilin, bırakın gitsin, hatta göz teması bile kurmayın. Gerçekten sürücü belgesi sahibine sahip olmayacak psikolojiye sahip sürücü olduğunu görüyoruz. Bu yollarda hız limitlerini ihlal etmekte kimse sakınca görmüyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu yollar pist haline geliyor. Orada edinilen hız körlüğünü şehir içine de taşıyor. Asıl risk burada."

Trafik cezalarının hafif olduğunu söyleyen Genim, "Cezalar her yıl artırılıyor ama asla Avrupa seviyesine gelmiş değil. Avrupa'da sürücüler çok büyük para kayıpları ve sosyal hayatta kayıplarını göze alarak bu hareketleri yapmıyor. Agresif sürüş Türkiye'de hat safhada. Bunun para cezası ödenmeyecek durumda olmalı. Aracı da kapalı parkta uzun süre tutulmalı. Araç da cezalandırılmalı. Bizde caydırıcılık yok" dedi.