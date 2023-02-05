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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da trafikte önünü kesip, silahla üzerine yürüdü - Güncel haberler
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Adana'da önünü kestiği minibüsün şoförüne silah çekti

Adana'da bir otomobil sürücüsü, önünde seyreden minibüsün önünü kesti. Ardından otomobilinden inen kişi, minibüsün şoförüne silah çekti. Jandarma, olaya ilişkin çalışma başlattı

Adana'da trafikte önünü kesip, silahla üzerine yürüdü - Güncel haberler
DHA

Adana'da bir otomobil sürücüsü, önünü kestiği minibüsün şoförüne silah çekti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çatalhöyük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yolda dönüş yapıp karşı yönden gelen minibüsün peşine takılıp, durdurmak istedi.

Minibüs yoluna devam ettiği sırada otomobilin sürücüsü, sollayıp aracın önünü kesti.

Otomobilden inen sürücü, belinde taşıdığı silahı çekip, minibüs şoförüne doğru hareket etti.

Bu sırada görüntüleri kaydeden trafikteki başka bir otomobilin sürücüsü yoluna devam etti. Jandarma, olaya ilişkin çalışma başlattı.

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