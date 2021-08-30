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Haberler Gündem 3. Sayfa Traktörle gezinti feci bitti
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15 yaşındaki çocuğun traktör gezintisi feci bitti

Bursa'da 15 yaşındaki İsa Yavuz'un evin bahçesindeki traktör gezintisi faciayla bitti. Traktörle 3 metrelik setten düşen Yavuz, olay yerinde feci şekilde can verdi

Traktörle gezinti feci bitti
Traktörle gezinti feci bitti
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İHA

Bursa'da 15 yaşındaki çocuk, traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.

Olay, öğle saatlerinde Keles ilçesi Sorgun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki İsa Yavuz, evin bahçesinde gezdiği traktörün kontrolünü kaybedip, 3 metrelik setten aşağıya düştü. Yavuz, traktörün altında kalarak olay yerinde can verdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden İsa Yavuz'un cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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