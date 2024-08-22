Traktörün altında kalarak can verdi
Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücünün kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.
Giriş: 22.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:42
Aydın'ın Söke ilçesinde Oğuz Kamacı (35) idaresindeki plakasız traktör, Karacahayıt Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kamacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öte yandan Kamacı'nın kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.
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