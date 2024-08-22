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        Traktörün altında kalarak can verdi

        Aydın'ın Söke ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden sürücünün kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:42
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        Traktörün altında kalarak can verdi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde Oğuz Kamacı (35) idaresindeki plakasız traktör, Karacahayıt Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, traktörün altında kalan Kamacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öte yandan Kamacı'nın kazadan hemen önce eşini arayarak rahatsızlandığını söylediği öğrenildi.

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        #Aydın
        #Traktör kazası
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