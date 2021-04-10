Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Trakya'daki eski medeniyetlerin izi yöredeki müzelerde sergileniyor

Geçmişte Trak, Pers, Makedon, Roma ve Bizans gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Trakya'daki müzeler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Trakya'daki eski medeniyetlerin izi yöredeki müzelerde sergileniyor
AA

Trakya'da hüküm süren medeniyetlerin izleri, Edirne Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, Kırklareli Müzesi, Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor.

AA'nın haberine göre Selimiye Camisi'nin arkasında yer alan ve 1971 yılında kurulan Edirne Etnografya ve Arkeoloji Müzesindeki eserlerin çoğunu Yunan, Bizans ve Roma dönemi eserleri oluşturuyor.

Müzedeki değerli para koleksiyonları, heykeller, toprak ve cam kapların yanı sıra bahçesinde Traklardan kalan dolmenler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, kentin bir açık hava müzesi olduğunu belirtti.

Kente "Sultanlar şehri, şehirler sultanı" betimlemesinin eksik kaldığını ifade eden Soytürk, "Zira Edirne sadece sultanlar şehri değil, imparatorlar ve krallar şehridir. Edirne'yi farklı ve üstün kılan medeniyetlerin kesişme noktası olmasıdır. Bu kesişme noktasında Odrislerden, Traklardan, Roma'dan, Bizans'tan ve en nihayetinde ecdadımız Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş sayısız ulusların ve kültür değerlerinin harman olduğu bir şehirdir" dedi.

Müzede pek çok medeniyete ait eser olmasına rağmen bahçedeki dolmenlerin çok ilgi çektiğini anlatan Soytürk, şöyle devam etti:

"Trakya denince 'Traklar', 'Traklar' denince de akla 'dolmenler' geliyor. Yerel halk arasında kapaklı kaya olarak da adlandırılan dolmenler, dik olarak konan büyük taş blokların üstüne aynı tür taşın kapatılmasıyla oluşturulmuştur. Bu anıtlar, milattan önce 12. yüzyıla tarihlendirilir ve 7. yüzyıla kadar gelmiştir. Günümüze ulaşan 70'e yakın dolmen tespit edilmiştir."

Müzenin bahçesinde bazı önemli eserler olduğunu belirten Soytürk, "Girişte sütün başlıkları var, emzikli tören kabımız var, Çömlekakpınar İkiztepe tümülüsünden buluntularımız var. Trak mezar stellerimiz, Roma lahitleri, pişmiş toprak lahitimiz, Makedonya kulesinden elde ettiğimiz Roma yazıtları var, bronz hidralar var. Kentimize gelip önce Osmanlı eserlerini gören konuklarımız, ardından Edirne'nin kuruluşundan bugüne arkeolojik eserleri de müzenin bahçesinde ve içerisinde görüyor." diye konuştu.

KIRKLARELİ MÜZESİ'NDE TRAKLARIN FOLKLORİK UNSURLARI İLGİ ÇEKİYOR

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de Kırklareli Müzesinde 7 bin 101 eserin bulunduğunu söyledi.

Trakya'nın Asya ile Avrupa arasında çok özel bir yerde, farklı uygarlıkların kültürlerin geçiş noktasında bulunduğunu ifade eden Şen, şunları kaydetti:

"Çok zengin bir coğrafyada bulunduğumuzu söylemek istiyorum. Traklar özellikle antik dönemde yaşamış güçlü bir topluluk. Özellikle savaşçı kimliği ön planda. Şu anki Bulgaristan, Yunanistan ve Trakya'yı içine alan bir bölgede uzun yıllar hüküm sürmüşler. Traklar savaşçı bir toplum olduğu için kültürel zenginlikleri de buna göre şekillenmiş bir toplum diyebiliriz ayrıca Trakların o dönemin paganizm anlayışına uygun olarak dini inanç sistemi yine ritüelleri ve folklor özelliklerinin olduğunu açıkça görmekteyiz ve müzemizde teşhir edilen eserlerde bunu özellikle görmemiz mümkündür."

Şen, Vize Antik Tiyatrosu kazılarında çıkan rölyeflerin, Aşağıpınar, Kanlıgeçit, Demirköy Fatih Dökümhanesi kazılarında bulunan eserlerin ve Traklara ait tümülüs kazılarında ortaya çıkan eserlerin dikkat çektiğini vurguladı.

Yılda ortalama 15 bin ziyaretçi çektiğini ifade eden Şen, müzenin yeni tip koronavirüs salgını döneminde ziyaretçi sayısının doğal olarak azaldığını kaydetti.

TRAKLARIN ŞEHRİ HERA'DAN ÇIKAN ESERLER TEKİRDAĞ'DAKİ MÜZEDE

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde, Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri),Malkara'daki Çavuşköy ve Marmaraereğlisi'ndeki Perinthos antik kentlerindeki kazılarda Traklara ait ortaya çıkarılan pek çok eser ilgi çekiyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da antik kentlerdeki kazılarda ortaya çıkarılan ve müzede sergilenen eserlerin Trak medeniyetine ışık tuttuğunu söyledi.

Trakları merak edenlerin müzelerini mutlaka ziyaret etmeleri gerektiğini ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ı Traklar konusunda farklı kılan Türkiye'de tek Trak şehir yerleşim yeri kazısının burada yapılıyor olmasıdır. Hera'nın Şehri dediğimiz alanda 20 yıldır kazı çalışmaları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik tarafından yürütülüyor. Burasının ören yeri olması ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Müzede en çok dikkat çeken eser kazılarda bulunan kral mezarıdır. Burada bu mezar aynı şekilde görülebiliyor" diye konuştu.

Hacıoğlu, Trak krallarından Kersopleptes'e ait mezar, ilaç yapımında kullanılan fırın, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserlerin müzeyi ziyarete gelenleri adeta tarihe yolculuğa çıkardığını vurguladı.

Trakların döneminin önemli medeniyetleri arasında sayıldığını belirten Hacıoğlu, "Traklar günümüzden 600 yıl öncesine kadar varlıklarını devam ettirdi. Bu yapılan kazı çalışmaları ve araştırmalarla Trakların yaşantısı ile ilgili bilgilere, belgelere ulaşmaktayız ve bunları da arkeoloji müzemizde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine sunuyoruz. Bu müzenin en önemli özelliği Traklara ait izlerin burada sergileniyor olmasıdır. O yüzden buraya bilinçli ziyaretçiler geliyor. Ziyaretçiler bu bölgeye adını veren Trak medeniyeti ile ilgili bilgi ve belgeye ulaşma imkanı bulmaktadır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

9 Nisan On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekiliş sorgulama
YAŞAM9 Nisan On Numara sonuçları
Pandemi bel ağrılarını artırdı! Bel ağrısına karşı 7 egzersiz!
YAŞAMBel ağrısına karşı 7 egzersiz!
Milli Piyango sorgulama 9 Nisan 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAMMilli Piyango çekilişi sorgula (9 Nisan 2021)
Günlük burç yorumları! (10 Nisan 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Hafta sonu evdeyiz eki | Son dakika: Habertürk hafta sonu sayfası dopdolu!
YAŞAMHafta sonu dopdolu
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 9 Nisan 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 9 Nisan!
9 Nisan Milli Piyango sonuçları AÇIKLANDI 2021 - Milli Piyango çekiliş sonucu sıralı tam liste sorgula! Tıkla,
YAŞAM9 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı!
Uzaydan Van Gölü fotoğrafını çeken astronota, Edremit'ten davet
YAŞAMUzaydan Van Gölü fotoğrafını çeken astronota, ...
Bin 300 metre uzunluğundaki yer altı şehri turizme kazandırılmayı bekliyor
YAŞAM30 girişli ve 2 bin yıllık!
Ölmek üzereyken bulundu, polislerin 'Dost'u oldu
YAŞAMÖlmek üzereyken bulundu, polislerin 'Dost'u oldu