Tren istasyonundaki saldırının emrini o general mi verdi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Tren istasyonundaki saldırının emrini o general mi verdi?

Donetsk'in doğu bölgesindeki Kramatorsk'ta tahliyelerin gerçekleştiği tren istasyonuna füze saldırısında 52 kişi hayatını kaybetti. 52 kişinin hayatını kaybettiği saldırının emrini kim verdiği ise merak konusu olurken, Batı medyası özellikle bir generalin ismine dikkat çekti.

Tren istasyonundaki saldırının emrini o general mi verdi?
Tren istasyonundaki saldırının emrini o general mi verdi?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Donetsk'in doğu bölgesindeki Kramatorsk'ta tahliyelerin gerçekleştiği tren istasyonuna füze saldırısında Ukrayna, en az 52 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çok sayıda insanın ölümüne yol açan bu saldırıya sert bir küresel tepki beklediğini vurgulayarak "Dünyanın tüm önde gelen ülkeleri, Rusya'nın Kramatorsk'a yönelik füze saldırısını zaten kınadı. Bu savaş suçuna sert ve küresel bir yanıt bekliyoruz." derken Rusya füzelerin sivilleri değil Ukrayna'ya gönderilen askeri mühimmatları hedef aldığını iddia etti.

EMRİ KİM VERDİ?

Batılı yetkililerin bildirdiğine göre, General Aleksandr Dvornikov'un yaklaşık 300 kişinin yaralanmasına neden olan sivillere yönelik saldırının arkasında olması muhtemel.

Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan olan Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak biliniyor.

Rusya'da oldukça tanınan bir isim olan Dvornikov, Suriye'deki başarılarının ardından 2016 yılında Putin tarafından ‘Kahramanlık’ ödülü almıştı.

The Mirror'a göre, Dvornikov'un Rusya'nın Kiev bölgesinden çekilip yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor.

Rusya ise iddialara ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suriye'deki ABD üssüne roketli saldırı: 4 asker yaralı
DÜNYA Suriye'de ABD üssüne saldırı: 4 asker yaralı
Suudi Arabistan hac kontenjanını bir milyona çıkardı
DÜNYA Suudi Arabistan'dan hac kontenjanı kararı
Zelenskiy: Bu savaş suçuna küresel yanıt bekliyoruz
DÜNYA Zelenskiy: Bu savaş suçuna küresel yanıt bekliyoruz
BM'den 'saatli bomba' uyarısı
DÜNYA BM'den 'saatli bomba' uyarısı
İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'de
DÜNYA İtalya ve İngiltere savunma bakanları Türkiye'de
AB liderleri von der Leyen ve Borrell Buça'da
DÜNYA AB liderleri von der Leyen ve Borrell Buça'da
"Rusya batı kentlerine kuvvet kaydırıyor"
DÜNYA "Rusya batı kentlerine kuvvet kaydırıyor"
ABD Kongresi: Ukrayna'ya Bayraktar benzeri İHA verilsin
DÜNYA ABD Kongresi: Ukrayna'ya Bayraktar benzeri İHA ...
Macron'dan Kramatorsk tepkisi: "Korkunç"
DÜNYA Macron'dan Kramatorsk tepkisi: "Korkunç"
Washington Büyükelçisi Mercan, Biden'la görüştü
DÜNYA Washington Büyükelçisi Mercan, Biden'la görüştü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.