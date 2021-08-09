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E-ticaret platformu Trendyol 1,5 milyar dolarlık yeni yatırım ile değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan “decacorn” tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu.

Yeni yatırım turu, Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli, SoftBank Investment Advisers yönetimindeki SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşti. Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de yatırım turuna katıldı. Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. Citi, bu işlemde Trendyol’un münhasır danışmanı olarak görev aldı.

Trendyol Kurucusu Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında “Bu yatırım turunda yer alan, dünyanın önde gelen yatırımcılarına ülkemize ve Trendyol’un geleceğine duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk “decacorn” olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi artıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak. Tutkuyla çalışan ekibimize, yüzbinlerce iş ortağımıza ve bize güvenen 30 milyonu aşkın müşterimize bu başarı yolculuğunu bizimle paylaştıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

1.1 MİLYON KİŞİLİK İSTİHDAM KATKISI

Türkiye’de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerini vurgulayan Mutlu, “Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1,1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023’te bu rakamı 2,4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ise “Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA'nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye’deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan, ülkemizin ve iş ortaklarımızın kaliteli üretim kapasitesinden, pazarlama becerilerinden ve lojistik alanındaki deneyimlerinden güç alacağız” açıklamasında bulundu.

TÜRK ÜRÜNLERİNİ E-İHRACATI ARTACAK

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de açıklamasında “Aldığımız yeni yatırımı değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ'lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için kullanacağız“ dedi.

General Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar ise konuyla ilgili açıklamasında, "Trendyol’un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz. ” dedi.

SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh ise, "Trendyol, e-ticaret, ödeme sistemleri ve teslimat yetkinliklerini, moda gibi sektörlerdeki derin uzmanlığı ile başarılı bir şekilde entegre etti. Dünyada birçok e-ticaret platformuna yatırım yapmış bir şirket olarak Trendyol ile işbirliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. EMEA’nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol’un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı

Konuyla ilgili "Başarılı şirket yönetimleri, çok değerli teknoloji şirketleri kuruyor" diyen Princeville Capital Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa, “EMEA bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki önde gelen e-ticaret şirketlerinin yatırımcısı olarak, şirketin vizyonunu Türkiye ve EMEA bölgesinde hayata geçirmek için yetkin Trendyol ekibiyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" açıklamasını yaptı.

2010 yılında kurulan Trendyol, 30 milyondan fazla müşterisine, günde 1 milyondan fazla paket ulaştırıyor.