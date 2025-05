Kurye, müşteri, market ve restoranları bir araya getiren Trendyol GO, Uber tarafından satın alındı. Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, devir süreci resmi kurumların onayının ardından geçerli olacak. Şimdi Trendyol GO kullanıcıları satış hakkındaki son durumu ve uygulamanın akıbetini merak ediyor. Peki, Trendyol GO kapanacak mı, hizmet vermeye devam edecek mi?