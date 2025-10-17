Süper Lig'de Beşiktaş ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bir maçı eksik bulunan Beşiktaş, topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giriş yaptı. Öte yandan Gençlerbirliği oynadığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet ile 14. sırada yer aldı. Peki, Beşiktaş- Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu ve karşılaşmanın detayları...