Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor - Galatasaray Haberleri

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

        Trendyol Süper Lig'de 29. hafta, 8 Mart (yarın) oynanacak Galatasaray- Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.03.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Süper Lig'de 29. hafta başlıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftası 8 Mart Cuma (yarın) oynanacak tek müsabakayla start alacak.

        Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın programı şu şekilde:

        8 Mart Cuma:

        20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

        9 Mart Cumartesi:

        13.30 EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor (BG Grup 4 Eylül)

        16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        19.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)

        19.00 RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

        REKLAM

        10 Mart Pazar:

        13.30 Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

        16.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        16.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor (Ülker)

        11 Mart Pazartesi:

        20.30 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Üç uzmandan deprem üzerine Adana uyarısı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Yolda yürüyen çocuğu göğsünden bıçakladı!
        Aşka zamanı yok
        Aşka zamanı yok
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Real Madrid sallandı, yıkılmadı!
        Yılın çifti seçildiler
        Yılın çifti seçildiler
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Tarihi zirve! En sıcak şubat
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Bakan Fidan'ın ABD ziyaretinin gündeminde neler var?
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Rusya, satranç şampiyonu Kasparov’u terörist listesine aldı
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı