Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü kağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki takımda galibiyet için kıyasıya mücadele edecek. Mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Peki, Fenerbahçe- Karagümrük maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar...