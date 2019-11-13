Elazığ'da kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarparak yaklaşık 200 metre sürüklediği otomobilde 3 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağla Ataşehir Mahallesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Selahattin Yıldırım idaresindeki otomobil, hemzeminden geçtiği sırada makinist Vedat Yiğit'in idaresindeki Malatya-Tatvan seferini yapan tren çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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