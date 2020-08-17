Çok hafif, yumuşak ve lezzetli bir tatlı olan trileçe tatlısının kökeni balkanlara dayanır. Yemesi çok güzel olan bu sütlü tatlının tarifine başlayalım.
Trileçe Malzemeler:
- 5-6 Adet İri Yumurta
- 1 Su Bardağı Şeker
- 1 Su Bardağı Un
- 1 Paket Kabartma Tozu
Sosu İçin:
- 1 Litre Süt
- 1,5 Paket Krema
- 3-4 Çorba Kaşığı Şeker
Üzerine:
- Karamel Sos
Trileçe Hazırlanışı:
- Öncelikle yumurtaların beyaz ve sarıları ayrılır.
- Büyük bir karıştırma kabına yumurta beyazları alınır. Mikser yardımı ile beyaz köpük olana kadar çırpılır. Daha sonra şeker ilave edilerek çırpmaya devam edilir.
- Kenara ayrılmış olan yumurta sarıları tek tek eklenerek karıştırmaya devam edilir.
- Elenmiş olan un ve kabartma tozu da ilave edilerek, tahta kaşık ile yavaşça karıştırma işlemi devam eder.
- Yağlı kâğıt serilmiş uygun bir tepsiye dökülen karışım 180 derece önceden ısıtılmış fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirilir.
- Uygun bir kapta sos malzemeleri karıştırılır ve buzdolabında bekletilir.
- Pişen ve soğuyan kek alt üst edilerek, yağlı kâğıt çıkartılır ve sos ile ıslatılır.
- En son üzerine hazır olan karamel sos sürülür. Buzdolabında birkaç saat dinlendirilen tatlı servise hazır.
Not: Sosu hazır almak yerine kendinizde evde hazırlayabilirsiniz. 1 su bardağı şekeri karamelize edip tereyağı ve bir paket krema ilavesi ile karameliniz hazır olur.
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