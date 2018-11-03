Tromsö - Molde maçı öncesi rakamlar

Tromsö ve Molde, 04 Kasım 2018 Pazar günü Norveç Eliteserien maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi Tromsö 33 puanla 10. sırada, Molde 50 puanla 3. sırada bulunuyor. Tromsö, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. Molde, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 561. İddaa'da Tromsö kazanır 3.40, berabere biter 3.30, Molde kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Tromsö önceki hafta Brann mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Molde ise Sparta Sarpsborg karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Tromsö, 24 gol attı ve 13 gol yedi.

Molde, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Molde, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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