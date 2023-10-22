Baltayla saldırdı, polis biber gazıyla müdahale etti
Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran kişi, elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Bursa'da A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı.
Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı.
A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.