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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da baltayla saldırdı, polis biber gazıyla müdahale etti - Haberler

        Baltayla saldırdı, polis biber gazıyla müdahale etti

        Bursa'da çevredekilere küfür ve hakaretler savuran kişi, elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı. Şüpheli biber gazı ile etkisiz hale getirilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:49 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:52
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        Bursa'da A.G. (33), elindeki balta ile park halindeki araçlara saldırdı.

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        Olay, saat 09.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi'nde meydana geldi. Elindeki balta ile yolda yürüyen A.G., çevredekilere küfür ve hakaret yağdırdı.

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        A.G., daha sonra elindeki balta ile park halindeki araçlara vurmaya başladı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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        Polislere de zorluk çıkaran A.G., biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi.

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        Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        İncelemede 3 aracın zarar gördüğü belirlendi.

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        A.G.'nin balta ile araçlara vurduğu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #bursa haberleri
        #balta
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