TRT 1 canlı izle ekranı: Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın HD izleme ekranı ve frekans ayarları
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç temsilcisi Brann ile karşı karşıya gelecek. Brann Stadyumu'nda oynanacak mücadele, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı telefon, tablet veya bilgisayardan izleyecek olan futbolseverler Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Maç saatini merak edenler 11 Aralık 2025 TRT 1 yayın akışını kontrol ederken, karşılaşmayı kesintisiz ve HD izlemek isteyenler ise TRT 1 frekans ayarlama bilgilerini sorguluyor. Peki, TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır? İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın HD izleme ekranı!
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma mücadelesi veren Fenerbahçe, son hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'a konuk oluyor. Saat 23:00'te başlayacak kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu sebeple Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı izle ekranı yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Maç saati yaklaşırken mücadeleyi HD kalitede ve kesintisiz izlemek isteyen futbolseverler, ‘’TRT 1 frekans bilgileri ile uydu ayarı nasıl yapılır?’’ sorusunu gündeme taşıdı. İşte, UEFA Avrupa Ligi Brann - Fenerbahçe maçı TRT 1 canlı yayın izleme ekranı...
BRANN - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Brann – Fenerbahçe maçı, 11 Aralık 2025 Perşembe günü (bu akşam) TSİ 23.00’te başlayacak.
FENERBAHÇE - NICE MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edilebilecek.
Fransa Futbol Federasyonundan Willy Delajod'un yöneteceği 90 dakikada Erwan Finjean ve Valentin Evrard ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.
BRANN - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
Ayrıca HT Spor aracılığıyla canlı skor takibi yapabilirsiniz.
TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TRT 1 FREKANS AYARLARI
UEFA Avrupa Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk SD Kanal 23
Digiturk HD Kanal 323
D-Smart SD Kanal 426
D-Smart HD Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Kanal 22
Iptv Tivibu HD Kanal 9
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:20 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
20:45 Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları
23:00 Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları
01:00 Teşkilat
03:40 Seksenler
04:30 Lingo Türkiye