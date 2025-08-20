TRT 1 canlı izle ekranı (Fenerbahçe - Benfica maçı): TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir?
TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri, bu akşam oynanacak Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi nedeniyle gündeme geldi. Fenerbahçe - Benfica maçı TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, TRT 1 frekans ayarlama işlemlerini yapmak istiyor. Bu sebeple TRT 1 uydu kanal bilgileri araştırılıyor. Peki TRT 1 uydu ayarı nasıl yapılır, frekans bilgileri nedir? İşte, adım adım TRT 1 frekans ayarlama ve uydu bilgileri ile FB UEFA Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz izle linki...
TRT 1 frekans ayarları ve uydu bilgileri gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. Fenerbahçe - Benfica maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. FB Şampiyonlar Ligi play-off turu mücadelesi TRT 1 canlı izle ekranı üzerinden şifresiz olarak takip edilecek. Türksat, Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu platformlarında yer alan TRT 1 frekans ayarları değişiklik gösteriyor. Peki, TRT 1 frekans ve uydu ayarı nasıl yapılır, kaçıncı kanalda? İşte TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans bilgileri ile Fenerbahçe - Benfica maçı şifresiz izle...
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİSİ
UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının, Türkiye’den daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için TRT’den frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekebilmektedir.
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A Uydusu (42°E)
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 KAÇINCI KANALDA?
Digiturk SD Kanal 23
Digiturk HD Kanal 323
D-Smart SD Kanal 426
D-Smart HD Kanal 26
Dijital Kablo Kablo TV SD Kanal 900
Dijital Kablo Kablo TV HD Kanal 22
Analog Kablo Türksat SD Kanal2S 04
Iptv Tivibu SD Kanal 22
Iptv Tivibu HD Kanal 9
TRT 1 CANLI MAÇ İZLEME EKRANI
Aşağıdaki link aracılığıyla TRT 1 canlı izle ekranına ulaşabilir ve Fenerbahçe Benfica maçını şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002
SAMSUNG TV'LERDE NASIL FREKANS AYARLANIR?
Samsung televizyonlarda ayarlar kısmına girip, uzman ayarlama kısmına gelip bu noktadan da manuel ayarlama menüsüne geçiliyor. Uyuduyu tara ekranı karşınıza çıktığında 'Transponder' sekmesine geliyorsunuz.
'Transponder' bölümüne geldiğinizde TRT 1 kanalında sıklıkla uyarı olarak gördüğünüz frekans bilgilerini yoksa televizyonuna ekleyerek ya da menüden 11794 (V/R) 30000 bölümünü seçerek frekans ayarlarınızı güncelleyebilirsiniz
LG TV'LERDE FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
LG televizyonlarda kumandanızda bulunan ayarlar sekmesine tıklayarak televizyonunuzun ayarlar bölümüne geliyorsunuz.
Bu menüden kanallar ve kanal tarama ayarları sekmesine tıklıyorsunuz. Manuel ayarlama menüsünden 'transponder' sekmesini tıklayıp TRT 1 kanalınında uyarı olarak gelen frekans bilgilerini seçiyorsunuz. Bu işlemin ardından yukarıda gördüğünüz güncelleme butonuna tıklayıp kanalınızı güncelliyorsunuz. İşlem bitiminin ardından 6 kanal yüklendi ifadesini göreceksiniz. Bu işlemi başarılı bir şekilde uyguladığınızı gösterir. Bazı cihazlarda TRT frekans ayarları yapıldığında uydu kullanıyorsanız HD kanallarda yayın izlenememekte olup buna alternatif olarak TRT'nin kanal listesinde bulunan HD olmayan eklenmiş kanalları izlemenizi tavsiye ederiz.
20 AĞUSTOS 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:45 Kendi Düşen Ağlamaz
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel (Canlı)
22:00 Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Fenerbahçe-Benfica" (Canlı)
00:15 Maç Sonu (Canlı)