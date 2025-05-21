Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Avrupa Ligi finalinde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Büyük final nedeniyle, Tottenham-Manchester United karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Tottenham-Manchester United muhtemel 11'leri...