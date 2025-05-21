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        Haberler Bilgi Spor TRT 1 CANLI İZLE | Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi finalinde kupa sahibini buluyor

        UEFA Avrupa Ligi finali TRT 1 canlı izle: Tottenham-Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta?

        UEFA Avrupa Ligi'nin finalinde Tottenham ile Manchester United karşı karşıya geliyor. İki İngiliz ekibini karşıya getirecek dev final, San Mames Stadı'nda oynanacak. Kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Avrupa Ligi'nde daha önce 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunurken, Tottenham ise 2 kez kupayı müzesine götürdü. İşte UEFA Avrupa Ligi finali TRT 1 canlı izle ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 18:35 Güncelleme: 21.05.2025 - 20:10
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        Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kupa sahibini buluyor. Avrupa Ligi finalinde Tottenham üçüncü, Manchester United ise ikinci şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Büyük final nedeniyle, Tottenham-Manchester United karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Tottenham-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Tottenham-Manchester United muhtemel 11'leri...

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        TOTTENHAM-MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Avrupa Ligi finali Tottenham-Manchester United maçı, 21 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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        AVRUPA LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

        San Mames Stadı'nda oynanacak mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        MANCHESTER UNITED 1'ER KEZ KAZANIP KAYBETTİ

        2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 2 kez final oynayan Manchester United'ın 1 şampiyonluğu bulunuyor.

        2016-2017 sezonunda oynanan finalde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0'la geçen Manchester United, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.

        Son yıllarda eski parlak günlerinin gerisinde kalan Manchester United, 2021 sezonunda oynanan finalde ise podyuma ikinci olarak çıktı.

        İspanyol ekibi Villarreal'le Polonya'da oynanan finalde karşılaşan İngiliz temsilcisi, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta kupayı kaybetti.

        Tarihi anların yaşandığı finali Villarreal, penaltılar sonucunda 11-10 kazanarak kupanın sahibi oldu.

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        AVRUPA'DA 1 KEZ RAKİP OLDULAR

        İspanya'da oynanacak finalde kupa için kozlarını paylaşacak iki İngiliz ekibi, bugüne kadar Avrupa kupalarında birbirlerine karşı 1 kez rakip oldu.

        1963-1964 sezonunda oynanan Kupa Galipleri Kupası'nın 1. turunda eşleşen İngilizlerin ilk maçını Tottenham 2-0 kazandı. Old Trafford'da oynanan rövanştan 4-1 galibiyetle ayrılan Manchester United, lacivert-beyazlı rakibini eleyerek turnuvanın dışına etti.

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        İŞTE MUHTEMEL 11'LER

        Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Sarr, Bissouma, Bentancur, Johnson, Solanke, Richarlison

        Manchester United: Onana, Yoro, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu, Diallo, Højlund, Fernandes

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