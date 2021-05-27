TRT Spor yayın akışı milli maça sayılı saatler kala sporseverler tarafından araştırılıyor. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak Türkiye Azerbaycan maçı saat 20:00'de başlayacak. İşte, TRT Spor yayın akışı ve frekans bilgileri...
TRT SPOR YAYIN AKIŞI - 27 MAYIS 2021
Trt spor bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor canlı yayın sayfası okuyucular tarafından araştırılıyor. İşte TRT Spor canlı yayın linki ve frekans bilgileri ile iligli detaylar...
TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
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