Trüf mantarlı parmesanlı makarna nasıl yapılır? Trüf mantarlı makarna tarifi MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte tarifi haberimizde...

TRÜF MANTARLI PARMESANLI MAKARNA MALZEMELERİ

3 yemek kaşığı Zeytinyağı

200 gram Tavuk Göğüs

1 çay kaşığı Soğan Tozu

1 çay kaşığı Sarımsak Tozu

3 dal Taze Kekik

Tuz, Karabiber

200- 250 gram Tagliatelle

3 yemek kaşığı Krema

1 tatlı kaşığı Parmesan

Taze Trüf Mantarı



TRÜF MANTARLI PARMESANLI MAKARNA YAPILIŞI

Tencereye suyu alın ve suyu kaynama noktasına getirin.

İçerisine tuzunu ilave edin ve ardından makarnayı suyun içerisine bırakıp al dente haşlayın.

Tavuğu yağlı kağıtla birlikte tezgahın üzerine alın.

Üzerine bir tane daha yağlı kağıt serin ve bir merdane ya da oklava yardımıyla hafifçe döverek açın ve inceltin.

Tavuğu yağlı kağıdın üzerinden alın ve bir kasenin içerisine aktarın.

Üzerine pulbiber, paprika, kekik, soğan tozu, sarımsak tozu, tarhun, tuz ve karabiber ilave edin.

Bu sırada, tavuklu makarnayı pişireceğiniz tencereyi ocağa alın ve altını açın.

Baharatlardan sonra, tavuğun üzerinden zeytinyağı gezdirin ve elinizle birlikte malzemeleri tavuğun her iki tarafına da güzelce yedirin.

Tencere iyice ısınınca tavuğu tencerenin içerisine bırakın ve kasede kalan zeytinyağlı sosunu da üzerinden gezdirin.

Bir tarafı pişince diğer tarafını çevirin ve her iki tarafını, toplamda 8-9 dakika pişirin.

Makarnanın suyundan bir bardak alın ve bir kenara ayırın.

Makarnanın suyunu süzün.

Pişen tavuğu bir kenara alın ve biraz dinlendirin.

Aynı tencerenin içerisine tereyağını alın.

İçerisine kremayı ve ayırdığınız makarna sosunu ilave edip güzelce karıştırın.

Biraz daha tuz ilavesi yapın ve haşlanan makarnayı da sosun içerisine aktarın.

Her şeyi güzelce karıştırın. Bu noktada, eğer ihtiyaç görürseniz makarna suyundan biraz daha ilave edebilirsiniz.

1-2 dakika daha pişirip tencerenin altını kapatın.

Tavuğu servis tabağına alın.

Üzerinden makarnayı bırakın.

Trüf mantarını, rendenin dilimli tarafı ile halkalar halinde dilimleyin.

Mantarı da makarnanın üzerinden bırakın.