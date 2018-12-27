Kuzey Amerika Hava Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) Noel öncesi bir gelenek haline getirdiği "Noel Baba'yı izleme" uygulamasında, "Noel Baba'nın hediye dağıtma yolculuğunda nerede olduğu hakkında" bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları Trump çiftine yönlendirildi.

Trump, çocukla sohbeti sırasında, "Hala Noel Baba'ya inanıyor musun?" diye sordu ve "Çünkü 7 yaşında Noel Baba'ya inanmak marjinal, değil mi?" demiş, sosyal medyada paylaşılan videoda, çocuğu dinleyen Trump'ın gülümseyerek "Peki, keyfine bak." dediği duyulmuştu.

O telefon görüşmesi dünya gündemine oturunca, minik kız medyanın ilgisiyle karşılaştı.

Trump ile telefon konuşması sorulan küçük kız, "Şok oldum, çünkü marjinalin ne demek olduğunu bilmiyordum. Ama Noel Baba'ya hala inanıyorum ve çok seviyorum. Noel Baba, gece onun için bıraktığım kurabiyeleri almış, bana da istediğim oyuncağı bırakmıştı" dedi.

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