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        Haberler Dünya Trump'a yapılan seçim yardımı "sus payı" davasından sonra arttı: Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı | Dış Haberler

        Trump'a yapılan seçim yardımı "sus payı" davasından sonra arttı: Biden'dan 56 milyon dolar daha fazla bağış topladı

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasadışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili 15 Nisan'da yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.​​​​​​​ Veriler Trump'ın, suçlu bulunduktan rakibi Joe Biden'dan daha fazla bağış topladığını gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 20:08 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:08
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        "Sus payı" davası Trump'a yaradı
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump’ın, New York’ta yargılandığı "sus payı" davasında suçlu bulunduktan sonra rakibi Joe Biden’dan 56 milyon dolar daha fazla seçim yardımı topladığı ortaya çıktı.

        Seçim kampanyası bağışlarını denetleyen Federal Seçim Komisyonu, Trump ile Biden’ın mayıstaki bağış kayıtlarını açıkladı.

        Kayıtlara göre, Trump ve Cumhuriyetici Ulusal Komitesi, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri için mayısta toplam 141 milyon dolar bağış topladı.

        Trump’a yapılan yardımların içinde, özellikle New York’taki davada jüri tarafından suçlu bulunduğu gün milyarder Timothy Mellon tarafından Süper PAC (siyasi eylem komitesi) üzerinden yapılan 50 milyon dolarlık bağış dikkati çekti.

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        Trump kampanyası için bankada bulunan toplam bağış miktarının 170 milyon doları geçtiği görüldü.

        BIDEN TOPLAM BAĞIŞ MİKTARINDA ÖNDE

        Biden ve Demokratik Ulusal Komitesinin ise mayısta toplam 85 milyon dolar topladıkları kayıtlara geçti.

        New York’ta suçlu bulunmasından sonra yapılan bağışlarda Trump’ın o ay için Biden’den 56 milyon dolar fazla bağış topladığı görülürken öte yandan Biden'ın kampanyası için bankada rapor edilen toplam miktarın 212 milyon doları bulduğu açıklandı.

        Biden’ın başkanlık seçimi için bankada bulunan 212 milyon dolara, geçen günlerde eski Başkan Barrack Obama’nın Los Angeles’ta ünlülerle katıldığı programda 40 milyon ile eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’in ayrı topladığı 20 milyon dolar dahil görünmüyor.

        Demokratlar, toplam bağış miktarında Cumhuriyetçilerden 40 milyon doları aşkın önde görünseler de kasımdaki seçimin yaklaşmasıyla Trump’ın bu açığı kapatabileceği öngörülüyor.

        "SUS PAYI" DAVASI

        Eski ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump'ın, 15 Nisan 2024’te New York’ta yargılanmasına başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs’ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.​​​​​​​

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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