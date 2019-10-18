Haftalardır Türkiye'nin Suriye'ye yönelik 'Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tutarsız tweet ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, dün Ankara ile Washington arasında imzalanan anlaşmadan kısa süre sonra katıldığı mitingde sarfettiği sözlerle tepki çekti.

Anlaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Twitter üzerinden teşekkür eden Trump, Teksas'ta katıldığı mitingde ise Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG'yi 'okul bahçesinde kavga eden çocuklara' benzetti.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

Trump konuşmasında Türkiye ve terör örgütünden bahsederken, "Ben biraz kavga etmeleri gerekiyor dedim. Okul bahçesindeki iki çocuk gibi kavga etmelerine izin vereceksiniz, sonra da ayıracaksınız. Birkaç gün kavga ettiler ve oldukça şiddetliydi" diyerek bu süreçteki tavrının "alışılmadık" olduğunu kaydetti.

Trump bu süreçte "tek bir damla Amerikan kanının akmadığını" söyledi ve "Biz oraya gittik ve bir ara vermelerini istedik. Kürtler müthişti. Biraz geri çekilecekler" dedi.

DEAŞ'lıların 'kilit altında tutulmaya' devam edeceğini ve DEAŞ'la mücadelenin süreceğini belirten Trump, Türkiye'nin de buna hazır olduğunu söyledi.

MCGURK'TEN TEPKİ

ABD'nin Suriye eski özel temsilcisi Brett McGurk Trump'ın yaptığı "kavga eden iki çocuk" benzetmesini "ayıp ve cahilce" şeklinde niteledi.