ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’den çekilme kararını aldığından beri resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunuyor. Ancak Trump'ın bu tweetleri her zaman aynı düşünceleri içermiyor.

Trump bir tweet'inde "ABD hiçbir zaman Ortadoğu'da olmamalıydı" derken öteki tweet'inde "Türkiye yapmaması gereken bir şeyi yaparsa, daha önce çok az ülkenin gördüğü türden yaptırımlar uygularız" diyor.

Trump'ın tweetleri her zaman siyaset ile alakalı değil. "Ben hiç diyet kola içen zayıf bir insan görmedim", "Benim atalarım taa Almanya'dan Amerika'ya, Amerika'nın göçmenler tarafından ele geçirildiğini görmek için gelmediler. Ben buna izin vermem"i "Eğer Obama tam ŞU AN, ülkesine büyük bir iyilik yaparak, başkanlıktan istifa ederse; ona golf kulüplerimin hepsinde hayat boyu geçerli üyelik vereceğim", "New York'ta kar yağıyor ve hava buz gibi. Küresel ısınmaya ne oldu?", "Katy, Russel Brand denen ezikle hangi kafayla evlendin? Elinde hiçbir şeyi olmayan, tamamen ziyan bir adam o!" gibi paylaşımlarda bulunmuştu.

Peki Donald Trump'ın tweet'lerinin bu kadar değişkenlik göstermesinin sebebi nedir? Trump'ın tweet'lerinin bu kadar farklı fikirler içermesinin tüm nedenlerini açıklayamayız elbette. Öte yandan ABD Başkanı'nın İkizler burcu olduğunu söyleyebiliriz. 14 Haziran 1946 yılında New York'ta doğan Donald Trump İkizler burcuna mensup. Trump'ın yükseleni ise Aslan...

HAL VE TAVIRLARI BİR ANDA DEĞİŞKENLİK GÖSTEREBİLİYOR

Hava grubundan olan İkizler burçları ani hareketleriyle ünlü. Birden fazla işi aynı anda yapmayı seviyor. Ayrıca mutlu ve neşeli halleri bir anda değişkenlik gösterip sinire dönüşebiliyor.

İkizler burçları oldukça zeki ve hazır cevap insanlar. Her konuda söyleyecek sözleri mutlaka var. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı çok seviyor. Ancak konuşurken karşısındakini dinlemeyi unutabiliyor ve böylelikle yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabiliyor.

BİRDEN FAZLA İŞİ AYNI ANDA YAPMAYI SEVİYOR

Bunun yanında İkizler burcuna mensup kişiler belli işlerin üzerine kafa yorduktan sonra bir anda başka bir alana yönelip diğer söylediklerini hiçe sayabiliyor. Donald Trump'ın tweet'lerinde de bunu görmek mümkün. Bir yandan Suriye hakkında tweet'ler atarken, diğer yandan da ülkesindeki demokratları eleştirebiliyor.

Donald Trump'ın yükselen burcunun Aslan olduğunu bildiğimizde tavrı hakkında daha çok fikir elde edebiliyoruz.

HER ZAMAN KÜKREMEYE HAZIR

Trump'ın yükselen burcunun Aslan olması, tavrını renklendiriyor. Ayrıca bu burca sahip kişiler sahne ışıklarının altında olmaya ve halka hitap etmeye bayılıyor. Ancak her zaman kükremeye hazırlar...

Aslan burçları fikir ayrılığı yaşadıklarında hemen tepki gösteriyor ve son sözü hep kendileri söylemek istiyor. Her şeyin en doğrusunu onlar biliyormuş gibi hareket edebiliyor. Ancak tabii ki işler her zaman bu şekilde yürümüyor.

Kısaca Aslan burçlarına yanlışlarını kabul etmek pek mümkün değil. Onlardan 'özür' kelimesini pek duyamazsınız.

Peki Donald Trump'ın tweetleri hakkında astrologlar neler düşünüyor? Ünlü astrologlar Öner Döşer ve Hande Kazanova Donald Trump'ın doğum haritasını Habertürk okuyucuları için yorumladı...

ASTROLOG VE EĞİTMEN ÖNER DÖŞER

Donald Trump 14 Haziran 1946, saat 10.54, Queens New York doğumlu. Dolayısıyla haritasında 29 derece Aslan yükseliyor. Bu derece aslında astrolojik anlamda çok önemli yıldızlardan bir tanesi olan regulus yıldızıyla birleşiyor. Bu yıldız kişiye büyük bir güç ve erk getiriyor. Aynı zamanda bu yıldız önemli bir mesaj da içeriyor. Mesaj ise şöyle: “Kişi hayatında kavuşacağı büyük gücünü eğer intikam peşinde koşarsa yitirebilir ve gözden düşebilir” Böyle bir risk taşıyor Donald Trump’ın doğum haritası.

KENDİNDEN BAŞKA BİR OTORİTE FİGÜRÜNÜ KOLAY KABUL ETMİYOR

Haritada ayrıca Mars gezegeni Aslan burcunda ve Donald Trump’ın yükselen burç derecesine yakın. Bu da onun haliyle çok cesur, atak ve bazen sert çıkış yapan bir yapıda olduğunu gösteriyor. Yani her ne kadar İkizler burcu olsa Donald Trump, konuya direk giren, fazla çekinmeyen, çabuk ilerlemek isteyen ve kendinden başka bir otorite figürünü de kolay kabul etmeyen hükümran bir yapıya sahip.

Trump’ın doğum haritasına göre Güneş, İkizler burcunda ve Uranüs gezegeni Kuzey Ay Düğümü’yle birleşiyor. Bu konumda astrolojik olarak kişinin, dünyayı şaşırttığını, şok eden mesajlar ortaya koyduğunu ve özellikle teknolojiyi, bütün gelişmiş sistem ve yöntemleriyle kullandığını gösteriyor.

TWEET ONUN HAYATINDA ÇOK ÖNEMLİ

Astrolojide İkizler burcu tüm iletişim sistemi yöntemleriyle alakalıdır. Özellikle kısa mesajlar, tweetler İkizler burcunun doğasındadır. Çünkü kısa ve çabuk cümlelerle anlatmakla alakalıdır. Dolayısıyla tweet Donald Trump’ın hayatında çok önemli.

Haritası, Donald Trump’ın doğrudan ve insanları şoke eden durumlara, değişen fikirlere son derece çabuk adapte olabilen, oradan da yine farklı ve orijinal fikirlerle ortaya çıkan bir kişilik olduğunu gösterir.

Astrolojide Kuzey Ay Düğümü dediğimiz gösterge, kişinin kadersel anlamda niçin burada olduğunu hatırlatır.

Güneş ve Uranüs kavuşumu da kişinin dünyada önemli değişime yol açacak olan bir lider vasfı yüklenmek üzere burada olduğunu anlatır.

Güneç burcu İkizler olan kişiler, şartlara göre çabuk durum ve fikir değiştirirler. İkizler aslında bunun için varlardır. Kendisine göre en mantıklı olanının peşinden giderler ve kendince mantıklarını gizlerler. Yani İkizler burcu empati ile çok alakalı bir yapı çizmez. Daha ziyade değişen durumlar içerisinde mantıklı ve yeni yollara girmeyi tercih ederler.

Güneş burcu İkizler olan bir kişi etrafını idare ederken değişen durumlara fikirsel olarak çabuk adapte olur. Aynı zamanda Güneş-Uranüs kavuşumu olduğu için Donald Trump ani olarak yön değiştirebilir. Kolay bilinemez, kolay anlaşılamaz bir yapı çizer. Ne söyleyeceğini tanımlayamazsınız. Pozitif veya negatif her an sürprizlerle dolu bir kişiliktir. Yani insanların yönünü şoke edici kararlarla bir noktaya toplayabilme yeteneği var.

STRATEJİK BİR YAPI ÇİZER

İkizler burcu ayrıca stratejik bir yapı çizer ve akılcı ilerler. Donald Trump için Uranüsyen bir İkizler diyebiliriz. Farklı, sıra dışı, orijinal, marjinal, kimseye benzemeyen, tuhaf, beklenmedik, anidir. Yani bir toplantının ortasında pat diye bir şey söyleyebilir. Bütün gündemi değiştirebilir.

TÜRKİYE’NİN PARA HANESİNİ ETKİLİYOR

Şimdi Donald Trump’ın yükseleni Aslan ve doğum haritasında Mars, Aslan burcunda. Türkiye astroloji haritasının para hanesine, ekonomiyle ilgili hanesine Aslan burcu denk geliyor. Bu yüzden Donald Trump’ın çıkışları, Türkiye astroloji haritasının para hanesini direkt olarak etkiliyor.

ASTROLOG HANDE KAZANOVA

Donald Trump zaten tutulma anında doğan bir insan. 14 Haziran’da 1946 yılında doğduğunda bir Ay Tutulması varmış. Tutulmalar duygusallık ve iniş çıkışlık etkisi veriyor. Aynı zamanda bu kişinin haritasında çok fazla iniş çıkışların olduğunu gösteriyor zaten. Trump tam bir Dolunay insanı ve Dolunay iki uç noktada yaşayan insanları ifade ediyor. Mantıkla duygu arasında gidip geliyor.

Trump gibi Ay burcu Yay, Güneş burcu İkizler ve yükseleni Aslan olan burçlar çok çabuk fikir değiştirebilirler. Bulundukları koşullara çok iyi adapte olan insanlardır.

Trump’ın haritasından iletişimi çok sevdiği anlaşılıyor ve daha kısa bilgiye gitmesi gerekiyor. Ve bunu da sosyal medyayı çok iyi kullanarak yapmaya çalışıyor.

Donald Trum'ın yükselen burcu olan Aslan organize etmeyi, kontrol etmeyi çok seven lider bir burç. Kendini ön plana çıkartmayı seven insanların burcu ve ateşli bir yapısı var. Donald Trump’ın haritasında Mars, tam yükseleninin üzerinde. Yani savaşı seviyor, hırslı, gayretli, mücadeleci koşullar onu gaza getiriyor. Hayattaki heyecanını böyle sağlıyor.

Bu da onun çok hızlı düşünmesini ve çok hızlı kararlar almasını sağlıyor. Mesela onu çok fazla oyalayamazsınız. Bir şeyi istediği zaman anında gerçekleşmesini ister ve bunu erteleyemezsiniz. Ayrıca milliyetçi bir tarafı var. Kendi iç meseleleri, milliyetçilik duygusu çok yüksek. Duygusal tepkiler veren biri. Bunun yanında kendini bazı noktalarda kandıran bir insan olduğunu söyleyebiliriz.

BAZI SKANDALLAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Donald Trump için 2020 ve 2021’li yıllar, özellikle ocak ayı çok önemli olacak. Trump’ı ocak sonu ve şubat aylarında çok konuşacağız. Çok büyük zorluklar yaşayacak. Aslında aralık itibariyle, bu etki devrede ve 2020 yılında bütün tutulmalar Güneş ve Ay üzerinde gerçekleşecek. Bu zamanlarda da hayatında çok büyük inişler çıkışlar olacak. Zaten önümüzdeki dönemlerde de bazı skandallar yaşanabilir.

İKİZLER BURCU SİYASİLERDEN BAZILARI

JOHN F. KENNEDY (ESKİ ABD BAŞKANI) - 29 MAYIS 1917

GEORGE H. W. BUSH (ESKİ ABD BAŞKANI) – 12 HAZİRAN 1924

MICHAEL PENCE – (ABD BAŞKAN YARDIMCISI) 7 HAZİRAN 1959

BORIS JOHNSON – (BİRLEŞİK KRALLIK BAŞBAKANI) 19 HAZİRAN 1964

MARCO RUBIO (ABD SENATÖRÜ),28 MAYIS 1971