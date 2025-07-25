Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçladı | Dış Haberler

        Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçladı

        ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'e yönelik tartışmaların, Demokratlar tarafından yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanıldığını savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 09:37 Güncelleme: 25.07.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Demokratlara 'Epstein' çıkışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trump Truth Social hesabından, son günlerde adının birlikte anıldığı Epstein tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

        Bu tartışmaları, 2016 Başkanlık Seçimleri'nde Rusya'nın kendisine yardım ettiği iddiasına benzeten Trump, Demokratların Epstein'i, yönetimin göreve geldiğinden bu yana başardıklarını gölgelemek ve dikkatleri dağıtmak için kullandığını savundu.

        Davayı herkesin bilmeye hakkının bulunduğunu ancak suçu olmayanların zarar görmemesi gerektiğini belirten Trump, "Olaylar ortaya çıktıkça bunun başka bir Demokrat aldatmacası olduğunu göreceksiniz." ifadesini kullandı.

        ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin, mayıs ayında Başkan Donald Trump'a isminin kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmaktan tutuklu yargılanırken ölü bulunan Jeffrey Epstein'a ilişkin soruşturma belgelerinde birden fazla kez geçtiğini bildirdiği öne sürülmüştü.

        REKLAM

        Beyaz Saray ise bu iddiayı kısa sürede yalanlamıştı.

        Jeffrey Epstein olayı

        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti. Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce görüntünün incelendiğini aktarmıştı.

        İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

        ABD'li gazeteci Tucker Carlson da Epstein'ın, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

        WSJ gazetesi ise Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'ın 50'nci doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu öne sürmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        "Gayrimenkul Sertifikası" ile borsadan nasıl ev alınır?
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        İstanbul'da nükleer müzakereleri
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        ÖTV'deki değişim fiyatları nasıl etkiledi?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Tayland-Kamboçya hattında neler oluyor?
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
        Nemistan!
        Nemistan!
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        İlk deodorantı kim, neden icat etti?
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Musevi veya Ermeni sandılar
        Antalya partisini paylaştı
        Antalya partisini paylaştı
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        1,5 milyon yıllık eşsiz buzun gizemini bulmaya çalışıyorlar
        Beşiktaş turu zora soktu!
        Beşiktaş turu zora soktu!
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        "Solskjaer tercihleriyle intihar etti!"
        İzin parası çalışırken alınamaz
        İzin parası çalışırken alınamaz
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Başakşehir, Bulgaristan'da avantajı kaptı!
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Tip A, B ve C: Siz hangisisiniz?
        Sıcak ve rüzgarlı!
        Sıcak ve rüzgarlı!
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        İtalyan Senatosu kadın cinayetleri tasarısını onayladı
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Hulk Hogan hayatını kaybetti
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde veda etti!
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"
        "Bizim için hayal kırıklığı oldu!"