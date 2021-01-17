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Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumu da idam edildi. 48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu.

Trump döneminin 13. ve son idam cezası infazı: 48 yaşındaki mahkum idam edildi
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

ABD Başkanı Donald Trump'ın infazına onay verdiği son federal idam cezası mahkumunun da cezası infaz edildi.

48 yaşındaki Dustin Higgs, Trump döneminde idam edilen 13. mahkum oldu. Higgs, Indiana eyaletindeki Terre Haute cezaevinde cuma gecesi zehirli iğne ile idam edildi.

Higgs 1996 yılında Maryland eyaletinde 3 kadının kaçırılıp bir doğal yaşam parkında öldürülmesi davasında azmettirici olarak suçlu bulunmuştu.

Higgs'in idamdan önceki son sözleri "Şunu söylemek isterim ki ben suçsuz bir adamım" oldu. Higgs olayda hayatını kaybeden 3 kadının da ismini söyleyerek "öldürülmeleri emrini ben vermedim" dedi.

Kadınlar Higgs'in yanındaki arkadaşı Willis Haynes tarafından, Higgs'in silahıyla vurularak öldürülmüştü. Haynes ise olayda ömür boyu hapis cezası aldı.

Haynes mahkemede verdiği ifadede, Higgs'in kendisini bu suçu işlemesi için tehdit etmediğini ve zorlamadığını söylemişti.

Kurbanlardan bazılarının akrabaları da infazı izledi. Bir kurbanın kız kardeşi "Ölümün kardeşimi ve diğer kurbanları geri getirmeyecek. Bu olayı kapatmıyor ama yaptıklarının cezasını çektin" açıklamasını yaptı.

Higgs'in avukatlarından Shawn Nolan ise "Hükümet benzeri görülmemiş şekilde 13 kişinin idamını bu akşam, kimseyi öldürmemiş siyah bir adam olan Dustin Higgs'in idamıyla tamamladı" açıklamasını yaptı.

17 yıl sonra infazlar yeniden başladı

Bu, Trump'ı son 120 yıldır görev döneminde en fazla idamı onaylayan ABD başkanı yapıyor.

Görevdeki son günlerini yaşayan Trump, 17 yılın ardından federal idamları geri getirmişti.

Ülkede federal idam mahkumlarının cezası 17 yıldır infaz edilmiyordu. Ancak Donald Trump'ın kararıyla infazlara geçen yıl yeniden başlandı.

Son 6 ayda 13 mahkum idam edildi. Bu federal idam cezası almış olan mahkumların yaklaşık dörtte birine denk geliyor.

ABD'deki tek federal kadın idam mahkumu 52 yaşındaki Lisa Montgomery'nin cezası da çarşamba sabahı infaz edilmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlarından Sonya Sotomayor, Trump'ın idam onayları için "benzeri görülmemiş bir acele" yorumunu yaptı.

20 Ocak'ta Trump'tan görevi devralacak olan Joe Biden, federal infazlara son vermek istediğini açıklamıştı.

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