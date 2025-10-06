Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin çok olumlu görüşmeler yapıldığını söyledi

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes yapılmasına ilişkin ilerleyen sürecin detaylarıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD Başkanı, "Bu hafta sonu Hamas ve dünyanın dört bir yanından (Arap, Müslüman ve diğer) ülkelerle, esirlerin serbest bırakılması, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve daha da önemlisi Orta Doğu'da uzun zamandır barış arayışı konusunda çok olumlu görüşmeler yapıldı." ifadelerine yer verdi.

Görüşmelerin "hızla ilerlediğini" aktaran Trump, heyetlerin son detayları ele almak ve netleştirmek için pazartesi Mısır'da tekrar bir araya geleceğini belirtti.

Trump, ateşkes teklifinde yer alan aşamalardan ilkinin bu hafta tamamlanması gerektiğini hatırlatarak, "Herkesten, hızlı hareket etmelerini rica ediyorum." ifadesini kullandı.

Bölgedeki çatışmanın asırlardır devam ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:

"Zaman önemli, yoksa çok kan dökülecek. Bu, kimsenin görmek istemeyeceği bir şey."

Hamas 3 Ekim'de ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.