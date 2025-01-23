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        Haberler Dünya Trump göçmen girişini askıya aldı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump sınırlardan göçmen girişini askıya aldı

        ABD Başkanı Donald Trump, seçim süreci boyunca söz verdiği üzere ABD'ye göçmen girişini yasaklayan bir kararnameye imza attı. Kararnameye göre ABD'nin güney sınırlarından yapılan göçmen girişleri askıya alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 00:08 Güncelleme: 23.01.2025 - 00:30
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        Trump göçmen girişini askıya aldı
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        ABD Başkanı Donald Trump seçim sürecinde sözünü verdiği üzere, ABD sınırlarından göçmen girişini yasaklayan bir kararnameye imza attı.

        Karar, Meksika'dan ABD'ye doğru yola çıkan göçmen topluluklarının önüne geçmek adına alındı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre yetkili makamlar, göçmenlerin ülkeye girmemesi adına birçok yöntemi kullanabilecek.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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