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Trump hayranı Kanye West: Kullanıldığımı fark ettim!

ABD Başkanı Donald Trump'ı desteğiyle bilinen ünlü rapçi Kanye West, ABD Başkanı Donald Trump'ın müzisyenleri ve sanatçıları koruyan yeni bir yasa imzalaması esnasında Beyaz Saray'ı ziyaret etmiş, Trump ile özdeşleşen 'Make America Great Again' (Amerika'yı yeniden harika yap) şapkasıyla Oval Ofis'e gelerek son zamanların en ilginç ziyaretine imza atmıştı. West, bu ziyaretin ardından ilginç bir açıklamada bulundu

31.10.2018 - 09:37 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ünlü rapçi Kanye West, Trump hakkındaki övgü dolu sözleriyle dikkat çekmişti, ancak yaptığı son açıklama oldukça şaşırtıcıydı. Kanye West, siyasiler tarafından kandırıldığını söyledi.

Geçen haftalarda Beyaz Saray'da Trump'ı ziyaret eden Kanye West siyasetten uzaklaşma kararı aldı.

Bu görüşmede, Trump'ı desteklemesiyle ilgili olarak gelen tepkilere sitem eden West, "İnsanlar, eğer siyahsanız, Demokrat olmanız gerektiğini bekler. Ama SNL programında da anlatmaya çalıştığım şey buydu; Eğer Trump iyi görünmüyorsa, biz de iyi görünmüyoruz" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 

West bir mesaj yayınlayarak, "Gözlerim açıldı ve artık inanmadığım bir mesajı iletmek için kullanıldığımı fark ettim. Artık kendimi siyasetten uzaklaştırıyorum. Yaratıcı işlere odaklanmak istiyorum. Bizi korumak için hayatlarını feda edenleri ve elindeki gücü kötü niyetle kullanmak isteyenleri durdurmaya çalışanları destekliyorum. Savaşta çocuklarını korumak için mücadele edenleri ve mültecileri destekliyorum" dedi.

Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Meksika sınırından ABD'ye girmeye çalışan Orta Amerika ülkelerinden gelen göçmenler için çadır kentler kuracağını, ayrıca ABD'ye göçün bir başka şekli olan 'doğum hakkı ile elde edilen vatandaşlık uygulamasını' da kaldıracağını açıkladı.

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