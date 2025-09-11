Habertürk
        Haberler Dünya Trump için kurşun geçirmez cam önlemi | Dış Haberler

        Trump için kurşun geçirmez cam önlemi

        ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün izleyeceği maçın oynanacağı stadyumda ek güvenlik önlemleri alındı. Trump'ın oturacağı süitin etrafına kurşun geçirmez cam takıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 23:18 Güncelleme: 11.09.2025 - 23:18
        Trump için kurşun geçirmez cam önlemi
        ABD Başkanı Donald Trump'ın New York'ta bugün izleyeceği maçın oynanacağı stadyumda ilave güvenlik önlemleri alındığı ve Trump'ın oturacağı süitin etrafına kurşun geçirmez güvenlik camı takıldığı belirtildi.

        Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Trump'ın etrafındaki güvenlik önlemleri artırıldı.

        Bu kapsamda, Trump'ın yerel saatle bu akşam 19.00'da New York'ta izleyeceği Yankees beyzbol takımının maçının oynanacağı stadyumun içinde ve dışında yoğun güvenlik önlemi alındı.

        Ayrıca Trump'ın maçı izleyeceği özel süitin etrafına kurşun geçirmez cam bölmeler yerleştirildi.

        Pentagon'daki 11 Eylül töreni iç avluda yapıldı

        Öte yandan Trump'ın yerel saatle sabah katıldığı Pentagon'daki 11 Eylül anma töreni de geleneksel olarak yapıldığı yerden farklı olarak bu yıl güvenlik gerekçesiyle iç avluda düzenlendi.

        Charlie Kirk'in öldürülmesi

        ABD'nin Utah eyaletinde Başkan Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen ve özellikle gençler arasında popüler olan aktivist ve sosyal medya fenomeni Kirk, çarşamba günü yerel saatle öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

        Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi olmuştu.

        Trump, saldırıdan bir süre sonra ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kirk'ün hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        ABD medyasındaki bazı haberlerde, bir zanlının gözaltına alındığı iddiaları yer almış, ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin saldırının şüphelisi olmadığı açıklanmıştı.

        ABD'deki üniversite kampüslerinde öğrencilere muhafazakar fikirler yayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, ABD merkezli X sosyal medya platformunda 5,2 milyon, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'ta ise 7,3 milyon kişi tarafından takip ediliyordu.

        Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi sayesinde Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerini kazanmasına sağladığı katkıyla biliniyordu.

        ABD'deki Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin olan Kirk, aynı zamanda İsrail'e verdiği güçlü destekle de tanınıyordu.

        Saldırıya ilişkin açıklamasında Trump, "Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz." ifadesini kullanmıştı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da aktivist için "dua ettiğini" belirtmişti.

        *Fotoğraf: Associated Press

