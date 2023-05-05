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Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verirken kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı, eski karısı Marla Maples ile karıştırdı.

Trump ifadesinde, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı eski eşiyle karıştırdı
BBC TÜRKÇE

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ifade verirken kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'ı, eski eşi Marla Maples ile karıştırdı.

New York'taki duruşmada dün jüri üyelerine Trump'ın videoya kaydedilmiş ifadesi izlettirildi.

Geçen yıl Ekim ayında çekildiği belirtilen videoda Trump'a bir fotoğraf gösteriliyor. Trump, "Bu Marla" diyor. Ama avukatı "Hayır, bu Carroll" diye Trump'ı düzeltiyor.

Elle Dergisi'nin eski köşe yazarlarından 79 yaşındaki Carroll, 76 yaşındaki Trump'ın 1990'ların ortasında bir mağazanın soyunma kabininde kendisine saldırdığını söyleyerek dava açmıştı.

Bu iddiayı reddeden Trump, Carroll'ı para ve şöhret peşinde koşmakla suçlamış ve 2019'daki bir açıklamasında "Zaten tipim değil" demişti.

Hukukçular, Trump'ın Caroll'ı eski eşiyle karıştırmasının "Zaten tipim değil" iddiasını baltalayabileceğini söylüyor.

Trump, iki haftadır devam eden hazırlık duruşmalarına henüz katılmadı.

Tarafların sunumlarını yaptığı duruşmalarda Trump'ın görgü tanığı yok.

Carroll için ise üç kadın ifade verdi. Bu kişiler arasında, Carroll'ın olaydan birkaç dakika sonra telefonda tecavüze uğradığını söylediği Lisa Birnbach da var.

E. Jean Carroll Getty Images
E. Jean Carroll, Trump'ın mağazanın soyunma kabininde kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor

Golf oynamak için İrlanda'da bulunan Donald Trump, mahkemede Carroll ile "yüzleşmek" için erken ayrılabileceğini söyledi.

Trump gazetecilere "Erken döneceğim. Çünkü bir kadın benim hakkımda tamamen asılsız iddialarda bulundu" dedi.

Carroll, saldırının 1995'in sonu veya 1996'nın başında, Manhattan'daki Bergdorf Goodman adlı mağazada gerçekleştiğini iddia ediyor.

Alışveriş yaparken Trump ile karşılaştığını söyleyen Carroll, eski başkanın hediye seçiminde yardımcı olmasını istediğini aktarıyor.

Carroll, Trump'ın başka bir kadına almak istediği iç çamaşırı denemesini istediğini, soyunma odasına girdiğinde ise kendisine tecavüz ettiğini öne sürüyor.

Marla Maples Getty Images
Marla Maples, Trump'la 1993-1999 yılları arasında evliydi

E. Jean Carroll, "muazzam bir mücadeleden" sonra Trump'ı yanından uzaklaştırmayı başardığını söylemişti.

Carroll olaydan sonra "şokta olduğu ve kendisini tecavüz kurbanı olarak düşünmek istemediği için" polise şikayette bulunmadığını belirtmişti.

Carroll'ın arkadaşları Carol Martin ile Lisa Birnbach, yazarın olay hakkında kendilerini birkaç gün içinde bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Martin ve Birchbach, Carroll'ın ifade vermek için arayabileceği tanıklar listesinde yer alıyor.

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