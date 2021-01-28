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Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?

Trump'la ilgili olarak Senato'da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi. BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, oylamanın sonuçlarını değerlendirdi.

Trump'ın azil yargılamasında suçlu bulunması neden zorlaştı?
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'yi neredeyse bir hafta önce terk etti ancak Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üzerinde hala Trump'ın gölgesi var.

Trump'la ilgili olarak Senato'da yapılan ilk oylamada 50 Cumhuriyetçi senatörden 45'i, Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle "ayaklanmaya teşvik" suçlamasıyla başlatılan azil sürecine destek vermedi.

Oylamanın ardından suçlamanın reddedilmesini isteyen Senatör Rand Paul, Temsilciler Meclisi tarafından pazartesi günü getirilen suçlama için "Daha ilk geldiğinde ölüydü" tabirini kullandı.

Muhtemelen haklı.

50 Demokrat senatöre 17 Cumhuriyetçi senatör daha katılırsa Trump suçlu bulunabilecek ve ancak ondan sonra bir daha başkanlığa aday olmasını engelleyecek oylama yapılabilecek.

Salı günü yapılan oylama, en azından kanıtlara bakılması gerektiğini düşünen beş Cumhuriyetçi senatörün olduğunu gösteriyor: Mitt Romney, Lisa Murkowski, Susan Collins, Ben Sasse ve Pat Toomey.

Diğer Cumhuriyetçi senatörler ise başkanlar görevden ayrıldıktan sonra azil duruşmasının yapılamayacağı kanısında.

West Virginia Senatörü Shelley Moore Capito oylamadan sonra yaptığı açıklamada, "Benim bugünkü oyum azil sürecinin ofisteki bir kamu görevlisine yönelik gerçekleştirilemeyeceğine dair. Anayasa, Kongre'ye, bir vatandaşı görevden alma yetkisini vermiyor" dedi.

Demokratlar ise tarihten örnek vererek 19. yüzyılda üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin istifa ettikten sonra da yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığını belirtiyor.

Ancak buna rağmen usulen yapılan oylamada Cumhuriyetçilerin Trump'ı 6 Ocak'taki Kongre baskını yüzünden suçlu bulma arzusunun azaldığı görülebiliyor.

Olaydan kısa bir süre sonra Trump'ın Senato'daki en yakın müttefiklerinden Senatör Lindsey Graham, başkanın hareketlerinin asıl sorunu oluşturduğunu ve mirasının paramparça olduğunu söylemişti.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Mitch McConnell'ın o dönem Temsilciler Meclisi'nin azil çabalarından memnun olduğu öne sürülmüştü. Daha geçen hafta ise McConnell'ın, Kongre'ye saldıranların yalanlarla beslendiğini ve Trump tarafından kışkırtıldığını söylediği görüldü.

Ancak Graham da McConnell da Salı günkü oylamada suçlamanın düşürülmesi yönünde oy kullandı.

Trump'ı suçlayan Cumhuriyetçilere baskı

Cumhuriyetçi Parti'nin bu konuyla ilgili tutumu zaman içinde değişti.

İki hafta önce Temsilciler Meclisi'ndeki azil tartışmaları sırasında Trump'ın Kongre'nin işgalinden ötürü sorumluluk taşıdığını söyleyen Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy, geçen hafta ise söylemini gün geçtikçe hafifleterek bütün ülkenin sorumluluk taşıdığını aktardı.

Eski başkan aleyhine konuşanlar ise bu günlerde bu sözlerini geri almak baskısıyla karşı karşıya.

Temsilciler Meclisi'nde başkanın azledilmesi için oy kullanan 10 Cumhuriyetçi üyeden biri olan Liz Cheney, partideki görevinin sonlandırılması tehlikesiyle karşı karşıya.

Diğerleri ise bir sonraki seçimde aday olmaları takdirinde yerlerinin değiştirilmesiyle tehdit ediliyorlar.

Salı günkü oylamanın ardından iki hafta boyunca Temsilciler Meclisi azil süreci yöneticileri ve Trump'ın yasal ekibi davaya hazırlanacak.

Demokratların bundan sonraki stratejisi bir aklama oylamasına gidilmesi olabilir.

100 senatöre 6 Ocak günü hissettikleri korkuyu ve öfkeyi hatırlatmaya çalışacaklardır.

Daha sonra da Senato değilse bile en azından tarihin ve ABD'li seçmenlerin Trump'ı suçlu bulmasını umut edecekler.

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