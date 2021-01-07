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Sosyal medya devlerinden Twitter da, ABD Kongresi'ne düzenlenen baskının ardından Başkan Donald Trump'ın hesabını 12 saat boyunca kilitlendiğini, ihlallerin devam etmesi durumunda ise hesabını askıya alacağını duyurmuştu.

Zuckerberg’in kişisel Facebook hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Son 24 saat içinde yaşanan şok edici olaylar, açıkça gösterdi ki Başkan Donald Trump, görevde kalan günlerini, yetkilerini seçilmiş halefi Joe Biden’ın barışçıl bir şekilde devretmeyi baltalama niyetindedir.

"TRUMP TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMALARI KALDIRDIK ÇÜNKÜ..."

Bulunduğu mevkide, Parlamento binasındaki destekçileri tarafından yapılan olayları kınamak yerine destekleme kararı alması, hem ABD ve hem de dünyanın çapında pek çok kişiyi rahatsız etmiştir. Trump tarafından yapılan açıklamaları kaldırdık çünkü açıklamalar etkisi ve hatta amacı daha fazla şiddete yol açabileceğine kanaat getirdik.

Kongre tarafından seçim sonuçlarının onaylanması ile beraber tüm ülkenin önceliği geri kalan 13 gün ve devir teslim töreninden sonraki barış içinde ve demokratik normlara uygun bir şekilde geçmesidir.

"HİZMETLERİMİZİ KULLANMASI BÜYÜK RİSK YARATTIĞINA İNANIYORUZ"

Önceki yıllarda Başkan Trump’ın platformumuzu kurallarımıza uygun bir şekilde kullanmasına izin verdik. Kurallarımızı ihlal ettiği bazı durumlarda paylaşımlarını kaldırdık ya da uyarı mesajları ekledik. Bunu yapmamızın nedeni toplumun tartışmalı olsa bile politik mesajlara en yaygın bir şekilde ulaşabilmesini sağlamaktı. Ancak şu anda platformumuz demokratikçe seçilmiş hükümete karşı şiddette teşvik ederek ayaklanma çağrısının yapılması gibi son derece farklı bir durum var.

Bu dönemde Başkan’ın hizmetlerimizi kullanması büyük risk yarattığına inanıyoruz. Bu yüzden Facebook ve Instagram’da içerik paylaşması ile ilgili uyguladığımız engellemeyi süresiz olarak ya da önümüzdeki iki hafta içinde barışçıl bir şekilde yetki devri gerçekleşinceye kadar uzatma kararı aldık."