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ABD'de Başkan Donald Trump'ın en büyük seçim vaatleri arasında ilk sırada yer alan Meksika sınırına yönelik güvenlik duvarı projesi, federal hükümeti bir kez daha kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

ABD Kongresi, Başkan Trump'ın geçici bütçe yasasını 15 Kasım'da kabul ederek, hükümetin kısmi olarak kapanmasını 20 Aralık tarihine kadar ertelemişti.

Başkan Trump'ın kalan 20 gün içerisinde Demokratlarla bütçe yasasına ilişkin uzlaşma sağlaması gerekiyor, aksi halde federal hükümet bir kez daha kepenk kapatmak durumunda kalacak.

Trump'la Demokratlar arasında bütçe konusunda en fazla tartışma yaratan kalem Meksika duvarının inşasına yönelik harcamalar.

Demokrat Parti, geçen yıl Trump'ın bütçe planında yer alan Meksika duvarına yönelik 5 milyar dolarlık kalemi reddedince federal hükümet 35 gün kapalı kalmıştı.

'ORTADA DUVAR YOK'

Demokrat Parti üyeleri, Trump yönetiminin güvenlik duvarı projesini sadece siyaset malzemesi olarak kullandığını, ortada duvarın henüz elle tutulur bir bölümünün olmadığını öne sürüyor.

Yetkililer ise, duvarın 125 kilometrelik bölümünün tamamlandığını vurguluyor.