Trump'ın kulüpte bulunduğu esnada havuzu kullanmak için mekana giren Yujing Zhang isimli 32 yaşındaki kadının, kulübe girdikten sonra akşam düzenlenecek Birleşmiş Milletler Çin Amerikan Derneği'nin etkinliği için geldiğini söylediği ortaya çıktı.

Kadının kulübün içinde ve dışında farklı ifadeler verdiğinin ortaya çıkmasıyla sorgulanmak üzere gözaltına alındığı ifade edildi. Çinli kadının gizli servis ajanlarıyla konuşurken kötü İngilizceye sahip bir görüntü verirken, gözaltına alındıktan sonra İngilizcesinin oldukça iyi olduğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Gözaltısı süren Zhang'ın 4 adet cep telefonu, iki adet pasaport, bir laptop ve zararlı yazılımlar içeren bir flaş bellek taşıdığı açıklanırken, gizli servis çalışanlarına söylediğinin aksine yanında havuz için hiçbir eşya bulunmadığı belirtildi.