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        Haberler Dünya Amerika Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofisin girişine asıldı | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofisin girişine asıldı

        ABD'de Oval Ofis'in girişindeki duvara Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 22:54 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:54
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        Trump'ın sabıka fotoğrafı Oval Ofisin girişine asıldı
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        The Hill'in haberine göre, Trump'ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray'da Oval Ofis'in girişine asıldı.

        Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olmuş haliyle çerçevelenerek duvara asıldığı görüldü.

        Trump 2023'te, Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlandığı dava kapsamında mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmuştu.

        Söz konusu sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için "siyasi olarak hedef alınmanın" bir simgesi haline gelmişti.

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