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Trump kampanyasının kıdemli danışmanından sahte Gazze videosu

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık kampanyasının kıdemli danışmanlarından Katrina Pierson'ın "Gazze'den İsrail'e atılan roketler" ifadesiyle paylaştığı görüntünün, 2015'te Ukrayna ordusunun Rusya destekli ayrılıkçı gruplara karşı düzenlediği füze saldırısının görüntüleri olduğu ortaya çıktı.

Katrina Pierson

ABD'de 2016 yılındaki başkanlık seçiminde de Trump'ın kampanyasının sözcülüğünü yapan Pierson, Twitter'daki paylaşımında, " İsrail'in Demir Kubbe sistemine üstün gelmek üzere Gazze'den İsrail'e 650 roket fırlatılmış, 173 roket önlenmiş, 4 kişi ölmüş ve 28 kişi yaralanmış." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da çekilmiş görüntüleri Gazze'de çekilmiş gibi paylaşımına ekleyen Pierson, "İlhan Omar bu şiddete ne tepki verecek. Kınayacak mı?" diyerek Kongre'deki tek başörtülü Müslüman vekil Demokrat İlhan Omar'ı da hedef aldı.

Pierson'un paylaşımı, sosyal medyada alay konusu oldu.

Paylaşımlarında ayrıca 2020 başkanlık seçiminde Demokrat Parti'den aday adaylığını açıklayan eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'a da saldıran Pierson, "Birileri, Joe Biden'a Obama/Biden yönetiminin meşru olmayan İran hükümetine verdiği milyarlarca dolar nereye gitti diye sormalı. Sadece bir soru." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ ŞİDDETİ DURULMUYOR

Gazze Şeridi'nde cuma günü keskin nişancı ateşiyle 2 İsrail askerinin yaralanmasının ardından bölgede şiddet tırmanmıştı. İsrail tarafından sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen hava saldırılarına karşılık Gazze'den roket atışları gerçekleştirilmişti.

Bu gelişmelerin ardından İsrail ordusu, cumartesi günü abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çok sayıda roket atılmasını gerekçe göstererek, savaş uçaklarıyla bölgeye hava saldırısı başlatmıştı. 

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok yapıyı hedef aldığı saldırılarda içinde Anadolu Ajansının ofisinin de bulunduğu bina vurulmuştu. 

Yardımeli Derneği de İsrail'in, Gazze'de bürolarının bulunduğu binayı bombaladığını duyurmuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı cumartesi sabahından bu yana İsrail saldırıları nedeniyle şehit Filistinlilerin sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı. Saldırılarda ölenler arasında 3 kadın ve 2 çocuğun bulunduğu, toplam 154 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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