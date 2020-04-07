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ABD Başkanı Donald Trump resmi sosyal medya hesabı üzerinde açıklamalarda bulundu. Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs ile mücadelesine değinen Trump, DSÖ'nün ne yaptığını anlamadığını ifade etti.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 7, 2020

ABD Başkanı paylaşımında, "DSÖ gerçekten batırdı. Bazı nedenlerden dolayı ABD tarafından finanse ediliyor ancak Çin'e yakın davranıyor. Buna göz atacağız. Neyse ki sınırlarımızı Çin'e kapatmamız yönündeki tavsiyelerini reddetmiştim. Neden bize böyle hatalı bir öneride bulundular?" ifadelerini kullandı.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 artarak 10 bin 993’e çıktı.

Dünyada Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 478 artışla 368 bin 449'a, ölü sayısı ise 1339 artışla 10 bin 993'e çıktı.