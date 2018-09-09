Kuzey Kore'nin 70. kuruluş yıldönümü, başkent Pyongyang'da yapılan askeri geçit töreniyle kutlandı. Geçit töreninde geçtiğimiz yılların aksine Kuzey Kore ile ABD arasında krize neden olan nükleer füzeler yoktu.

ABD ile Kore Yarımadası'nı nükleer silahlardan arındırmak için görüşmelerini sürdüren Kuzey Kore'nin 'nükleersiz' bir geçit töreni yapması ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.

Twitter üzerinden bir dizi paylaşımda bulunan Trump, "Kuzey Kore, 70. kuruluş yıldönümünü kutlayan geçit törenini, nükleer füzeleri sergilemeden sahneledi. Tema, barış ve ekonomik gelişimdi." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Fox News'te yer alan, "Uzmanlar, Kuzey Kore'nin Trump'a verdiği nükleerden arınma sözüne bağlılığını göstermek için nükleer füzeleri kenara ayırdıklarına inanıyor" analizini alıntılayan ABD Başkanı, Kuzey Kore liderine teşekkür etti.

Trump, "Bu Kuzey Kore'den gelen çok büyük ve olumlu bir haber. Başkan Kim'e teşekkürler. İkimiz, herkesin yanıldığını kanıtlayacağız. Birbirini seven iki insanın güzel diyaloğu gibisi yok. Ben göreve gelmeden önceki durumdan çok daha iyi." ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2018

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