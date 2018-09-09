Kim izledi, Kuzey Kore 70. yılını 'füzesiz' kutladı!

Kuzey Kore, kuruluşunun 70'inci yılını aylarca hazırlıkları yapılan görkemli askeri geçit töreniyle kutladı.

Kuzey Kore, kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla birçok etkinlik düzenliyor. Büyük bir disiplin altında aylarca süren zorlu hazırlıkların ardından bugün devasa bir askeri geçit töreni düzenlendi. Törende küçük bir tank geçidinin ardından tüm ordu birliklerinden katılan binlerce asker, senkronize adımlarla yürüdü.

Geçit törenine katılan öğrenciler, hemşireler, işçiler ve farklı birçok sivil grup giydikleri farklı yöresel kıyafetlerle gösteri düzenledi.

ABD ile müzakerelerine devam eden Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği ihtişamlı geçit töreninde en güçlü silahlarını sergilemekten kaçınması ise dikkat çekti.

Töreni izleyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, uluslararası ajansların verdiği bilgiye göre 50 bin kişilik kalabalığa hitap etmedi. Törende bulunan Kuzey Kore Yüksek Halk Meclisi Başkanı Kim Yong-nam'ın ise ekonomi odaklı bir konuşma yaptığı belirtildi.

Geçit törenini Çin Ulusal Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanı Li Zhanshu ile izleyen Kuzey Kore lideri Kim, törenin sorunda Kore halkını Çinli diplomat ile el ele selamladı. Törene Rusya Federasyonu Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun da katıldığı öğrenildi.

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