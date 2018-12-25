ABD Başkanı Donald Trump, her yıl olduğu gibi Noel arefesinde Beyaz Saray'da ülke genelinden çocukların telefonda sorularını yanıtladı. Trump'ın yedi yaşındaki bir çocukla Noel Baba hakkında yaptığı sohbet ise sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları arasında yer aldı.

Noel arifesinde Kuzey Amerika Hava-Uzay Savunma Komutanlığı'nı (Norad) arayıp 'Noel Baba'nın anlık konumu hakkında' bilgi almak isteyen bazı çocukların telefonları ABD Başkanı Donald Trump ve Melania Trump'a bağlanıyor. Trump çifti de çocukların sorularına yanıt verip onlarla sohbet ediyor.

Trump'ın Noel Baba'ya inandığını söyleyen yedi yaşındaki Coleman isimli çocuğa yanıtı oldukça fazla konuşuldu.

Trump, Coleman adındaki çocuğa "Merhaba, Coleman mı? Mutlu Noeller. Nasılsın? Kaç yaşındasın? Okulda başarılı mısın? Hala Noel Baba'ya inanıyor musun? Çünkü yedi yaşında (Noel Baba'ya inanmak) marjinal, değil mi?" derken duyuluyor.

ABD'nin New Jersey kentinde ilkokul birinci sınıf çocuklarına Noel Baba'nın gerçek olmadığını söyleyen bir öğretmen görevden uzaklaştırılmıştı.

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