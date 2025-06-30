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        Haberler Dünya Trump'tan Powell'e tepki: Bir servete mal oldun | Dış Haberler

        Beyaz Saray, Trump'ın Fed Başkanı Powell'a faiz oranlarını düşürmesi için "not" gönderdiğini açıkladı

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a gönderdiği notta, "ülkeye bir servete mal olduğunu ve faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini" söylediğini aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 23:27
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        Trump'tan Powell'e tepki: Bir servete mal oldun
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        Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın "ekonomik patlamasıyla" borsanın yeniden yükselişe geçtiğini ve S&P 500 ile Nasdaq endekslerinin rekor seviyelere ulaştığını ifade etti.

        Fed Başkanı Powell'a Trump'ın "bir iş insanı" olduğunu hatırlatmak istediğini söyleyen Leavitt, Trump'ın ekonomik formülünün işe yaradığını dile getirdi.

        Leavitt, tek sorunun ülkedeki yüksek faiz oranları olduğunu öne sürerek, "Amerikan halkı ucuza borç almak istiyor ve bunu yapabilmeliler ama ne yazık ki faiz oranları hala çok yüksek. Başkan Trump, bugün Fed Başkanı'na not gönderdi." dedi.

        Söz konusu notu gösteren Leavitt, bunun dünyadaki birçok ülkenin faiz oranlarını içeren bir liste olduğunu anlattı.

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        Leavitt, listenin en tepesinde İsviçre'nin olduğunu belirterek, ABD'den daha düşük politika faizine sahip olan listedeki ülkeleri saydı.

        Listenin üzerinde yazan nota da değinen Leavitt, "Diyor ki, 'Jerome, her zamanki gibi çok geç kaldın. ABD'ye bir servete mal oldun ve olmaya devam ediyorsun, faiz oranını çok daha fazla düşürmelisin. Yüz milyarlarca dolar kaybediliyor ve enflasyon yok.'" şeklinde konuştu.

        "POWELL, EKONOMİ ÇOK DAHA İYİ BİR YERDE OLMASINA RAĞMEN FAİZLERİ İNDİRMEYİ REDDEDİYOR"

        Leavitt, Trump'ın sayesinde ABD'de tarihi düşük enflasyon olduğunu ve Amerikalılar için ülkede yaşam maliyetini aşağı çekmeye devam edeceklerini söyledi.

        Trump'ın neden Powell'ın yerine faiz oranlarını düşürecek birini getirmediğine yönelik soruyu yanıtlayan Leavitt, "Bu Başkan'ın vereceği bir karar. Powell, seçimlerden önce (eski ABD Başkanı) Joe Biden, Oval Ofis'teyken defalarca faiz indirimine gitti ancak şimdi ekonomi çok daha iyi bir yerdeyken bunu yapmayı reddediyor. Gerçekten bunun iyi bir açıklaması yok." ifadelerini kullandı.

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        Leavitt, Powell'ın yerine gelebilecek olası adaylara ilişkin soruya ise bu konuda herhangi bir açıklama yaparak Trump'ın önüne geçmek istemediğini söyledi.

        "KANADA'NIN DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDEN VAZGEÇMESİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİMİZ İÇİN BİR ZAFER"

        Çin ile imzalanan ticaret anlaşmasının detaylarına dair soru üzerine Leavitt, anlaşmanın hem Cenevre'de hem de Londra'da üzerinde uzlaşmaya varılan çerçeve üzerine olduğunu söyledi.

        Leavitt, Trump'ın tarife ertelemesinde süre uzatımını masadan kaldırıp kaldırmadığına yönelik soruya da "Doğrudan kendisinden duydunuz, (süre uzatımına) gerek olacağını düşünmediğini söyledi. İyi niyetle müzakere etmek üzere masaya oturmazlarsa bu ülkelerin birçoğu için tarife oranlarını belirleyecek." yanıtını verdi.

        Hindistan ile de ticaret anlaşmasının sonuçlandırılacağını kaydeden Leavitt, bu konuda Trump ve ticaret ekibince açıklama yapılacağını belirtti.

        Leavitt, Kanada'nın da dijital hizmet vergisi konusunda Trump ve ABD'ye "boyun eğdiğini" ifade ederek, "Başkan Trump nasıl müzakere edileceğini biliyor ve her ülke ABD ile iyi ticari ilişkilere sahip olması gerektiğini biliyor. Kanada'nın ABD'deki teknoloji şirketlerimize zarar verecek olan bu vergiyi uygulama sözü vermesi bir hataydı. Başbakan (Mark Carney) dün gece Başkan'ı arayarak bu vergiden vazgeçeceğini bildirdi. Bu teknoloji şirketlerimiz ve Amerikalı işçilerimiz için büyük bir zafer." değerlendirmesinde bulundu.

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