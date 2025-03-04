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        Haberler Dünya Trump'tan 'tartışmalı' okullara fon kararı: Protestolara izin verenlerin fonu kesilecek | Dış Haberler

        Trump'tan 'tartışmalı' okullara fon kararı: Protestolara izin verenlerin fonu kesilecek

        ABD Başkanı Donald Trump, "yasadışı" protestolara izin veren kolej ve okullara sağlanan tüm federal fonların durdurulacağını ve "kışkırtıcıların" hapsedileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 04.03.2025 - 16:31
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        Trump'tan 'tartışmalı' okullara fon kararı
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        ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki okullara ve öğrencilerin ifade özgürlüğüne yönelik kritik bir karar duyurdu.

        "Yasadışı" protestolara izin veren kolej ve okullara sağlanan tüm federal fonların durdurulacağını ve "kışkırtıcıların" hapsedileceğini söyleyen Trump, bu kişilerin ABD vatandaşı olmaması durumunda geldikleri ülkeye geri gönderileceğini bildirdi.

        Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımında "Amerikalı öğrenciler kalıcı olarak okuldan atılacak ya da suça bağlı olarak tutuklanacak" dedi.

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