Trump'tan 'tartışmalı' okullara fon kararı: Protestolara izin verenlerin fonu kesilecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki okullara ve öğrencilerin ifade özgürlüğüne yönelik kritik bir karar duyurdu.

"Yasadışı" protestolara izin veren kolej ve okullara sağlanan tüm federal fonların durdurulacağını ve "kışkırtıcıların" hapsedileceğini söyleyen Trump, bu kişilerin ABD vatandaşı olmaması durumunda geldikleri ülkeye geri gönderileceğini bildirdi.

Trump Truth Social'da yaptığı paylaşımında "Amerikalı öğrenciler kalıcı olarak okuldan atılacak ya da suça bağlı olarak tutuklanacak" dedi.